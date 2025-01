Incidente mortale a Fondi: 44enne perde la vita, la moglie incinta partorisce mentre è in coma. Feriti gli altri due figli di 7 e 4 anni

L'auto è finita contro il guardrail, con una carambola di oltre venti metri. La famiglia di Fiumicino stava tornando a casa dopo una gita fuori porta.

Il giorno dell’Epifania lungo la via Flacca, a Fondi, in provincia di Latina per cause ancora da accertare un Range Rover è uscito fuori strada, centrando il guardrail e facendo carambola per oltre 20 metri. Un impatto devastante, riporta oggi il Messaggero di Latina. A bordo c’era una famiglia, padre, madre e i due figli della coppia, di Fiumicino e di rientro dopo una gita fuori porta. Nell’incidente ha perso la vita il padre, Filippo Cristian Colacicco, 44 anni, mentre la moglie, `Veronica Cristofaro, 42enne alla guida, si trova in condizioni gravissime. Non è escluso che la donna, ormai a fine gravidanza, abbia avuto un malore al volante. Si trova ora al Dono Svizzero di Formia, in coma farmacologico, dopo aver partorito la terzogenita. Ricoverati anche gli altri due figli della coppia, una bimba di 7 anni e uno due anni e mezzo. La terzogenita nella notte è stata trasportata con la Stam, l’ambulanza dedicata al trasporto neonati, alla Terapia intensiva neonatale del Goretti a Latina diretta dal professor Riccardo Lubrano. La piccola, che pesa 2 chili e 600, è intubata. Per il papà purtroppo, agente della Polizia locale in diversi comuni della Provincia di Roma, non c’è stato nulla da fare. Colacicco è morto sul colpo. Aveva lavorato come agente della Polizia locale a Grottaferrata, a Monte Porzio Catone e a Fiumicino. Il Messaggero racconta che chiamava la sua famiglia “I fantastici 5” dalla scorsa estate, quando lui e Veronica scoprirono di aspettare un terzo bambino.