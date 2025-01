Mattia Cossettini: il bambino di 9 anni morto durante una vacanza a Marsa Alam in Egitto

Tra le ipotesi un'emorragia cerebrale. Il medico del resort aveva parlato di un colpo di calore

Un bimbo di 9 anni, di Tricesimo in provincia di Udine, Mattia Cossettini, è morto a Marsa Alam, in Egitto, per un malore, durante una vacanza con i genitori. La famiglia friulana, che era arrivata in Egitto lo scorso 2 gennaio e sarebbe dovuta rientrare in Italia giovedì 9, ha chiesto di accertare le cause del decesso e possibili ritardi nei soccorsi. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalle autorità locali. Tra le ipotesi sulla causa della morte del bambino, sembra prevalere quella di un’emorragia cerebrale.

«Mattia era finito in stato comatoso», ha detto al telefono al Corriere della Sera il padre, Marco Cossettini, friulano di Tavagnacco, 41 anni, che con mamma Alessandra era in vacanza a Marsa Salam. Il bambino è stato successivamente ricoverato ma il suo cuore ha smesso di battere all’alba di oggi. «Io posso solo dire che mio figlio stava benissimo fino a quando è svenuto… Comunque questo è un ospedale per modo di dire, si è poi perso un bel po’ di tempo a intervenire», dice Cossettini.