«Il cane abbaia troppo forte». Vicino di casa 71enne accoltella la padrona: arrestato

Succede a Torino. Grave la donna colpita, sia al collo che all'addome. Secondo la ricostruzione della procura non sarebbe il primo diverbio tra i due

Il cane abbaiava troppo e lui ha accoltellato la padrona. È questa la dinamica che emerge dalle ricostruzioni di quanto avvenuto nella sera del primo gennaio a Torino, in corso Maroncelli, nella periferia sud della città. Per i fatti i cui dettagli sono stati diffusi solo oggi dalla questura del capoluogo piemontese è stato arrestato un uomo di 72 anni con l’accusa di tentato omicidio per l’accoltellamento subito dalla vicina di 63 anni. La donna è stata gravemente ferita al collo e all’addome.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della procura di Torino, l’aggressore avrebbe perso la calma a causa del continuo abbaiare del cane della donna. Dalla sua abitazione l’uomo sarebbe dunque sceso in strada, protestando animatamente, per poi colpire la vittima, che in quel momento era in compagnia di un amico. La squadra volante della polizia è intervenuta rapidamente sul luogo, insieme ai soccorsi del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale. Attualmente si trova ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. Le indagini hanno rivelato che tra i due vi erano già stati contrasti in passato, sempre legati al cane. La Procura di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto dell’uomo, ora in custodia.

