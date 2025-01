Rapinata Maria Sole Agnelli, ladri nella villa a Roma: rubata la cassaforte della sorella dell’Avvocato

Ancora ignoto il valore complessivo del bottino portato via dai banditi. Il blitz di notte nella villa con i collaboratori sequestrati dai ladri

Una banda di rapinatori ha derubato la casa di Maria Sole Agnelli, 99 anni, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono entrati in azione la scorsa notte nella dimora di Torrimpietra, alle porte di Roma. Hanno preso in ostaggio un vigilante e una domestica, che sono stati immobilizzati e legati. La padrona di casa dormiva e dunque non si sarebbe accorta di nulla. Sulla scena del crimine sono intervenuti i carabinieri di Civitavecchia e il nucleo investigativo di Ostia che indagano per accertare l’identità dei ladri.

I collaboratori sequestrati dai ladri

Il colpo è avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 gennaio. I due collaboratori di Maria Sole Agnelli sono stati presi in ostaggio. Il vigilante si trovava alla guardiola all'ingresso della villa. La domestica invece era all'interno dell'abitazione. I malviventi si sono così garantiti campo libero per agire e rubare l'intera cassaforte, contenente gioielli di pregio e orologi di lusso. Attualmente è ignoto il valore complessivo del bottino.

