Marella Agnelli e quelle lettere (che sarebbero false) scritte dopo la morte per i nipoti

Sono a corredo delle opere dal valore di oltre 5 milioni di euro e sono tre pensieri finiti in un pdf. Ne parlerà stasera Report. E nelle anticipazioni di oggi su Il Fatto Quotidiano si spiegano i dubbi della procura di Torino

Sono scritte nero su bianco, inviate a John Elkann e firmate da nonna Marella Caracciolo per i suoi tre nipoti. A corredo del dono a John Yaki, presidente di Stellantis e successore di Gianni Agnelli, l’opera Cardinal Numbers, del pop artist Robert Indiana, nove quadri, dal valore stimato di 5,5 milioni di euro. Tre lettere ora ritenute false, secondo i pm e la Guardia di Finanza di Torino. Scritte nel 2024, cinque anni dopo il decesso delle donna, forse per far passare i quadri come un dono non facendole figurare nell’inventario dei beni della defunta. Forse per evitare che quella “madre cattiva ” – così John descrive sui giornali Margherita Agnelli – possa metterci sopra le mani. Ne parlerà stasera il programma di Rai3 Report nelle anticipazioni di oggi su Il Fatto Quotidiano.

«Caro Jaki, spero che tu sia felice di ricevere queste opere quanto io lo sono nel dartele. Con tutta la tenerezza e l’affetto di Nonna Marella», riporta una delle missive, simile alle altre e con lo stesso destinatario. Pensieri trovati anche, secondo quanto anticipato dal giornale e dal programma tv, nel pc di Paola Montaldo, responsabile del family office di John Elkann e in passato segretaria di Marella Caracciolo. Per gli inquirenti: «In merito ai dipinti Cardinal Numbers è stato ritrovato il documento “regalo Indiana a JE.pdf ” con le seguenti tre frasi (fra loro alternative) verosimilmente predisposte ad

hoc da Montaldo Paola per dare, all’occorrenza, una parvenza di liceità alla donazione dei dipinti da parte di Caracciolo Marella al nipote Elkann John». Perché farlo? Secondo gli inquirenti la spiegazione sarebbe in uno scambio di messaggi via chat tra la segretaria Montaldo e John Elkann: «Montaldo: Le ha detto l’avvocato Re che nella memoria di Margherita chiedono anche dei Cardinal Numbers? Elkann: no.

Montaldo: Ho indicato regali, ma credo occorra parlarne meglio», riporta il Fatto Quotidiano.

(in copertina Marella Agnelli con i nipoti John e Lapo Elkann questa mattina ai funerali di Giovanni Agnelli a Torino. ANSA – CARLO FERRARO – CD)