La battaglia giudiziaria di Birkenstock per difendere i suoi sandali dalle imitazioni: «Sono opere d’arte»

Giovedì 9 gennaio si è aperto in Germania un processo che vede contrapposte Birkenstock, nota azienda produttrice di scarpe e sandali, e altre tre imprese. Queste ultime sono accusate dal marchio tedesco di aver commercializzato prodotti troppo simili ai famosi sandali che hanno reso le Birkenstock famose in tutto il mondo, al punto da diventare vere e proprie icone di stile. I modelli che le tre aziende tedesche sono accusate di aver copiato sono gli Arizona (un sandalo con due cinturini), i Madrid (con un solo cinturino), i Boston (chiusi nella parte anteriore) e le infradito Gizeh.

La battaglia legale di Birkenstock

Il processo in questione è arrivato di fronte alla Corte federale di giustizia tedesca, che si esprimerà in via definitiva sulla vicenda. In primo grado, il tribunale aveva accolto la tesi di Birkenstock, secondo cui l’ideazione e la produzione di sandali ricadono a tutti gli effetti sotto la normativa del diritto d’autore. Di conseguenza, ogni copia del modello è possibile solo previo consenso della stessa azienda che li ha ideati. Il tribunale di appello di Colonia ha però smentito questa impostazione. Secondo i giudici di secondo grado, la produzione dei famosi sandali non va considerata un’attività artistica e creativa e, dunque, non c’entra con il diritto d’autore. Sarà la Corte federale di Karlsruhe a chiudere definitivamente la vicenda e stabilire se, come sostiene l’azienda, le Birkenstock siano da considerare «opere d’arte applicata».

Da scarpe ortopediche a icone di stile

Le Birkenstock nacquero in Germania nel 1896 come scarpe ortopediche, indicate soprattutto per gli appassionati delle lunghe camminate. Fu solo nella seconda metà del Novecento, grazie a un’intuizione di Margot Fraser, una sarta di Brema, che divennero delle icone di stile. Oggi i sandali della Birkenstock sono conosciuti in tutto il mondo, grazie anche alle collaborazioni con importanti case di moda come Dior e Valentino.

Foto di copertina: Dreamstime/Claudio Caridi