De Luca tira dritto sul terzo mandato, la sfida al governo: «Hanno paura di me». La frecciata al suo Pd – Il video

Nessun passo indietro da parte di Vincenzo De Luca, determinato a candidarsi per il terzo mandato alle Regionali in Campania nonostante la decisione del governo di impugnare la legge. Il governatore campano cita papa Giovanni Paolo II, senza temere paragoni, per commentare la sua vicenda: «Hanno forse paura di De Luca, degli elettori. Non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza e date la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati».

La sfida a governo e Pd

Secondo De Luca, la decisione del governo è «contra personam» e aggiunge: «Ha ancora senso la scritta che troviamo nei tribunali: “La legge è uguale per tutti”? Questo principio costituzionale è stato calpestato». Di certo per De Luca le cose non cambiano, anche senza il sostegno del suo Pd. E da capopopolo navigato insiste: «Andiamo avanti. La mia posizione non cambia di una virgola e non cambierà. Il punto di partenza e di arrivo delle mie decisioni non è la carriera romana, ma son le nostre famiglia, la povera gente e i problemi concreti».