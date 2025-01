Andrea Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia si chiude nel silenzio: «Ma prima vi spiego perché ci serve Starlink»

La pausa pubblica annunciata con un lungo post su X: «Ecco perché sbaglia chi attacca l'intesa Meloni-Musk»

«Mi prendo una pausa dal discorso pubblico». È l’annuncio di Andrea Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk, sul suo account X. In un lungo post, dopo aver fatto il resoconto del suo ultimo anno, rievoca la questione di Starlink e le polemiche su una possibile intesa tra il governo Meloni e Musk sul sistema di comunicazione satellitare. Più precisamente, spiega quello che è – a suo avviso – il vero interesse nazionale per il nostro Paese, sfatando la narrazione che coincida sempre con quello dei paesi vicini. «L’Italia, nel settore aerospaziale negli ultimi anni ha finanziato l’Unione europea con una media di circa un miliardo di euro l’anno direttamente, più altri indirettamente. Terzo contributore netto. 18 miliardi di euro spesi per il sistema di navigazione satellitare Galileo e il programma di osservazione della Terra Copernicus», scrive Stroppa.

«Perché nessuno ha mai chiesto conto dei soldi spesi?»

«Galileo ha avuto enormi ritardi, sprechi, errori (come lanci in orbite sbagliate utilizzando razzi russi). Aziende private europee che, quando hanno visto le brutte si sono ritirate e hanno lasciato l’aggravio degli errori alle finanze pubbliche. Ne ha parlato più volte la Corte dei conti europea. Soldi nostri, miliardi nostri», prosegue. Stessa sorte, fa sapere, è toccata anche al vettore di lancio Ariane6. «4 miliardi di euro. Perché nessuno ha chiesto conto? E nessuno si è mai chiesto: cosa è tornato indietro da questi investimenti? Cosa per i nostri giovani? Per le nostre imprese? Per i cittadini? Nessuno si è mai messo con la bilancia a pesare ciò che ha dato e ciò che ha ricevuto (do ut des)», chiosa l’uomo di Musk in Italia. Prima di chiudersi in un dorato silenzio. Durerà?