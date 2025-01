«È un uomo anche lui»: il caso del prete e della mamma di Ischia che ha lasciato per lui il marito

La parrocchiana era sposata e ha due figli. Lui ha lasciato la chiesa ed è tornato a vivere dalla madre

Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e Ischia, arriverà a Barano domenica. La sua sarà una missione difficile. Perché dovrà parlare di un caso che imbarazza la chiesa dell’isola. Una storia diventata pubblica prima di Natale e di cui parla oggi il Corriere della Sera. Riguarda un prete e una parrocchiana sposata e madre di due bambini, che per l’uomo in abito scuro ha lasciato la famiglia. Lui ha 57 anni ed è il parroco di Schiavone e Pestaccio-Vetoliere, due contrade della zona. È anche il vicepresidente della Caritas locale. Lei ha una quarantina d’anni e lo aiutava nelle pulizie. Il Corriere della Sera dice che monsignor Villano chiede rispetto «per tutti».

«È un uomo anche lui»

«È un uomo anche lui», si sente in giro. «Già, ma in questo caso è anche uno sfasciafamiglie», risponde qualcuno. La donna si è separata dal marito e lo ha cacciato di casa. «Attenti agli eccessi, qui le persone coinvolte sono molte», avverte il vescovo. Villano ha incontrato il parroco: «È una brava persona: questo non si cancella. Del resto l’ho sentito dire anche da molti parrocchiani. In più, responsabilmente, si è immediatamente autosospeso dall’esercizio del mistero pastorale». Nel frattempo è tornato a vivere dalla madre: «Che io sappia — continua il vescovo — è rimasto ad Ischia. Ma mi ha preannunciato che è sua intenzione ritirarsi per vivere un tempo di riflessione». Con la donna invece il vescovo non ha parlato: «Ma solo perché non me lo ha chiesto. Io sono qui».

Il clima

La diocesi segue il caso con attenzione. «Sono momenti difficili, ma come ripeto spesso: dobbiamo tenerci per mano, specialmente ora che, come dice Francesco, dobbiamo tutti sentirci pellegrini in vista del Sinodo», dice ancora Villano. Che in una lettera ai parrocchiani ha invitato tutti a «vivere concretamente la dimensione dell’amore». Cinque anni fa anche padre Gianfranco Del Neso confessò «la fatica nel rimanere fedele all’impegno del celibato». Il vescovo di allora si disse «fortemente addolorato».