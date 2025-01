Anna Lou Castoldi preoccupata per il padre Morgan: «Non sta benissimo… ma non sarà così per sempre»

La dj figlia del cantautore e dell'attrice Asia Argento parla dei suoi genitori e di come suo padre stia passando questo periodo complicato

La figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi, ha raccontato del rapporto con i suoi genitori ospite di Verissimo su Canale 5. Nella puntata andata in onda sabato 11 gennaio, la dj fresca concorrente di Ballando con le stelle ha risposto anche a una domanda sulle condizioni di suo padre. Finito al centro di nuove polemiche dopo la denuncia della sua ex compagna Angelica Schiatti, Morgan ha dovuto affrontare un lungo e complicato periodo tra tribunali e lavoro sempre più ridotto al lumicino.

Anna Lou Castoldi ha spiegato come suo padre in questo periodo «sta soffrendo molto. So che non sta benissimo – ha ammesso». La 23enne dice di aver provato a dare alcuni consigli a suo padre: «Gli ho detto che dovrebbe prendere questo tempo per riflettere, anche perché non sarà per sempre così». La dj sarebbe comunque preoccupata perché suo padre non sarebbe così fiducioso sull’immediato futuro: «Secondo me – ha aggiunto – si deve prendere un momento per se stesso». A proposito di sua madre Asia Argento, Anna Lou ha confermato quanto si senta legata a lei: «È fantastica. Mi riempie di affetto. L’amore di una madre è invito. Sono dipendente dalle sue coccole».