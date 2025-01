Gaza, intesa Israele-Hamas per un cessate il fuoco «vicinissima». Ostaggi, prigionieri, ricostruzione: cosa prevede l’accordo

Fonti di entrambe le parti confermano l'accordo in vista. L'ex colonnello Eran Lerman a Open: «Sia Netanyahu che Hamas cercheranno di venderlo come una vittoria»

Israele e Hamas sono vicinissimi a un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo fanno sapere ai media internazionali fonti di entrambe le parti. Da settimane, dopo il nuovo impulso dato dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa, erano ripresi i negoziati indiretti ospitati dal Qatar. Che negli ultimi giorni sembrano aver avuto una significativa accelerazione. Sabato, dopo aver incontrato a Gerusalemme, l’inviato speciale di Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff, Benjamin Netanyahu ha deciso di inviare a Doha un team di vertice, composto dal capo del Mossad David Barnea, dal direttore dello Shin Bet Ron Bar, dal responsabile per gli ostaggi dell’Idf Nitzan Alon e dal consigliere politico dello stesso premier israeliano Ophir Falk. Il segnale quanto meno di un rinnovato interesse verso la conclusione di un accordo. Poi, nella notte tra domenica e lunedì, sarebbe arrivata una «svolta» nelle trattative. A seguito della quale, secondo Reuters, il Qatar avrebbe sottoposto a entrambe le parti il testo «finale» di accordo. Sia da Israele che da Hamas si sottolinea in queste ore come vi siano ancora nodi da sciogliere, ma anche come i negoziati siano di fatto all’ultimo miglio. «Hanno fatto progressi e stiamo lavorando per concludere al più presto ciò che resta da fare», ha fatto sapere nel primo pomeriggio un funzionario dell’organizzazione islamista. «Stiamo aspettando una risposta da Hamas: tutto ora dipende da Muhammad Sinwar», ribatte una fonte di alto livello israeliana, rilanciando la palla nel campo del leader di Hamas nella Striscia succeduto al fratello Yahya. A quanto risulta Hamas dovrebbe dare la sua risposta «definitiva» entro la mezzanotte di oggi, lunedì 13 gennaio.

La tenaglia Trump-Biden su Netanyahu

«Sono ore decisive, la sensazione è che un accordo non sia mai stato così vicino», conferma a Open Eran Lerman, ex colonnello dell’esercito e alto dirigente di governo che oggi guida il Jerusalem Institute for Strategy and Security. Che alla luce delle dichiarazioni che filtrano con insistenza dalle due parti già guarda ai tempi e ai modi dell’annuncio: «Netanyahu deve guardarsi dall’opposizione interne dell’ultradestra, ma ha dalla sua un ampio consenso su un accordo che liberi finalmente quanti più ostaggi possibili. Ma anche Hamas cercherà senz’altro di vendere l’intesa come una vittoria». Quel che è certo è che il fattore Trump ha pesato e molto. «Se conosco i miei polli – riflette Lerman ricordando i suoi lunghi anni da dirigente per la politica estera nell’ufficio del primo ministro – Netanyahu ha dovuto cedere alla doppia pressione americana, dell’Amministrazione uscente e di quella entrante». Non a caso, in un segnale di non scontato allineamento, negli ultimi giorni sono piovute dichiarazioni pubbliche – oltre che manovre lontano dai riflettori – molto esplicite sia dagli uomini di Biden che da quelli di Trump. «Vediamo ottimi progressi, siamo fiduciosi che un accordo arriverà entro il 20 gennaio», aveva detto pochi giorni fa Steve Witkoff al fianco di Trump. «È necessario chiudere un accordo immediato», gli ha fatto eco Biden in prima persona parlando ieri al telefono con Netanyahu.

Cosa prevede l’accordo in vista

Secondo quanto ricostruito dal Canale 12 israeliano il piano sul tavolo delle parti in guerra si svilupperebbe su tre fasi, ricalcando lo schema in discussione da mesi: nella prima fase, cessate le ostilità, verrebbero liberati 34 ostaggi israeliani – precedenza a donne, anziani e minorenni – in cambio del rilascio di un numero al momento imprecisato di detenuti palestinesi. Proprio a loro Hamas ha fatto arrivare nelle scorse ore un messaggio che già prelude ai toni baldanzosi dell’annuncio: «Presto sarete liberi». Nella seconda fase verrebbero restituiti a Israele anche i soldati e altri giovani presi in ostaggio – non è detto che si tratti di persone in vita. Infine, nella terza ed ultima fase le parti dovrebbero dedicarsi a discuteranno del nuovo governo della Striscia di Gaza e della sua ricostruzione. Con il cessate il fuoco si prevede anche un ingresso di volumi crescenti di aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Per il leader dell’ultradestra israeliana Bezalel Smotrich, che ricopre il ruolo di ministro delle Finanze, l’accordo così delineato rappresenterebbe «una catastrofe nazionale». Suona come una minaccia di crisi di governo, potrebbe essere molto meno. «Ha bisogno di posizionarsi di fronte al suo elettorato, ma non credo voglia rinunciare al suo posto di ministro», graffia Lerman.