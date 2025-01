La regione Abruzzo finanzia un assegno di ricerca sulla “Nuova Pescara” al figlio del sindaco. Ma il Comune nascerà nel 2027

Secondo il Fatto Quotidiano, sono stati finanziati 24mila euro «All’istituzione della Nuova Pescara e la contestuale riorganizzazione delle prestazioni in favore delle persone con disabilità»

La fusione amministrativa di tre Comuni abruzzesi, Pescara, Montesilvano e Spoltore, avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2027, ma si sta già preoccupando della «riorganizzazione delle prestazioni per le persone con disabilità». Secondo il Fatto Quotidiano, la Regione Abruzzo ha infatti deciso di finanziare un assegno di ricerca di 24mila euro, rinnovabile per almeno tre anni, all’università “G. D’Annunzio” dedicato «All’istituzione della Nuova Pescara e la contestuale riorganizzazione delle prestazioni in favore delle persone con disabilità». Il bando è stato vinto dal ricercatore Fabio Masci, figlio del sindaco di Pescara, il forzista Carlo. Mentre la convenzione con l’ateneo per la concessione dell’assegno è stata firmata dal presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, anch’egli di Forza Italia. Il rinnovo dell’assegno è stato votato nel 2022 dai due forzisti e da un dem, tre voti a favore su cinque; nel 2023 sempre dai due di Forza Italia e dalla leghista Bocchino; nel 2024 i voti a favore sono stati invece due. Ma il rinnovo – scrive il giornalista Antonio d’Amore – è passato lo stesso perché in caso di parità prevale quello del presidente. Ciò significa che Masci potrà portare avanti gli studi sugli effetti della fusione amministrazione sulle persone con disabilità fino al 31 ottobre 2025, due anni prima della nascita della “Nuova Pescara”.

Foto copertina: Wikipedia / Palazzo di Città, edificio storico di Pescara, sede del consiglio comunale e degli uffici del sindaco