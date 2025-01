La casa di Lucia, la start-up di Imma, la borsa di studio di Federico: storie di vite che cambiano grazie ai fondi del Pnrr

Parte oggi la campagna «NextGenerationEU - Il futuro diventa realtà», un’iniziativa pensata per portare i risultati del Pnrr al centro della narrazione pubblica

Dietro i numeri imponenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ci sono volti e storie che raccontano come gli investimenti europei possano tradursi in cambiamenti concreti nella vita delle persone. Federico, ad esempio, è un giovane sardo che ha scelto di lasciare la sua isola per studiare all’Università di Bologna, lasciandosi alle spalle le barriere economiche e geografiche. C’è poi Imma, amministratrice delegata di una start-up digitale, che ha scelto di utilizzare la tecnologia per migliorare il mondo della scuola, sviluppando contenuti innovativi per studentesse e studenti. Una sfida ambiziosa, resa possibile anche dal sostegno dell’Unione europea, che punta a rafforzare l’imprenditoria femminile e a rendere più inclusivo il mercato del lavoro. E ancora Lucia, attrice di teatro, che oggi vive in una casa ristrutturata per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità.

Far conoscere le storie (oltre ai numeri)

Queste storie non sono casi isolati, ma solo alcuni tasselli di un quadro più ampio. Con un budget complessivo di 194,4 miliardi di euro, di cui 71,8 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti, il Pnrr non si limita a finanziare infrastrutture o grandi progetti, ma investe in settori chiave per gli Stati, come l’istruzione, l’innovazione, l’inclusione sociale e la transizione ecologica. E il programma NextGenerationEU, concepito per affrontare gli impatti economici e sociali della pandemia da Covid, è il cuore di questa strategia: un piano che trasforma cifre e bilanci in strumenti concreti per i cittadini. «Nel 2020 sembrava impensabile essere ottimisti e immaginare una ripresa e una crescita. Eppure, la decisione della Commissione di scommettere sul futuro è stata una scelta coraggiosa e vincente. L’ambizione più grande è migliorare la vita dei cittadini europei con nuove opportunità», dichiara Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme.

Per far conoscere queste storie, parte oggi la campagna «NextGenerationEU – Il futuro diventa realtà», un’iniziativa pensata per portare i risultati del Pnrr al centro della narrazione pubblica. Nelle strade di Roma, Napoli e Bologna, i volti di Federico, Imma e Lucia raccontano questa fetta di Europa. Non solo manifesti: quotidiani, piattaforme digitali e social amplificheranno la portata del messaggio, invitando a scoprire di più sui progetti finanziati in Italia. L’hashtag #NextGenerationEU invita i cittadini a interagire e condividere le immagini della campagna.

Dalla Sardegna a Bologna: la storia di Federico

Studente universitario di origine sarda, Federico è uno dei volti dietro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Grazie a una borsa di studio finanziata dal programma, è riuscito a trasferirsi a Bologna per inseguire il suo sogno: studiare in una città che per lui rappresenta un ponte tra le passioni personali e le ambizioni future. «La Sardegna è la mia casa, ma guardare oltre mare è sempre stato un mio progetto», racconta lo studente, che ha scoperto l’opportunità grazie a una compagna di liceo. Il Pnrr, infatti, investe in oltre 160mila borse di studio per l’accesso all’università con 800 milioni di euro. La letteratura del poeta, introdotta durante gli anni delle superiori da un’insegnante appassionata, ha giocato un ruolo chiave nella decisione dello studente: «Più che una scelta razionale, è stata una scelta di cuore e poesia», spiega. Mentre sogna e studia per diventare insegnante, si impegna oggi ad ad assistere altri studenti nel richiedere borse di studio Pnrr.

Imma e l’imprenditoria femminile

Nel nostro Paese, sono stati investiti 400 milioni di euro per progetti di imprenditoria femminile con l’obiettivo di alzare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e, in particolare, sostiene la creazione di 2.400 imprese femminili. Imma, amministratrice delegata di una start-up innovativa, ha utilizzato i finanziamenti del NextGenerationEU per creare contenuti formativi per scuole, basati su realtà virtuale e aumentata. In un settore dominato dagli uomini, Imma è una pioniera dell’imprenditoria femminile: «Sono fiera di essere donna e portare una prospettiva diversa, che unisce umanesimo e tecnologia». Il suo progetto punta a trasformare l’insegnamento tradizionale in esperienze di apprendimento interattive, dando agli studenti l’opportunità di esplorare e sperimentare come mai prima d’ora. «Le nuove tecnologie possono accelerare l’apprendimento e renderlo più efficace», afferma.

Disabilità e la storia di Lucia

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sta contribuendo anche a migliorare l’autonomia delle persone con disabilità in Italia. Con un investimento di 500 milioni di euro, il progetto mira a ristrutturare gli spazi domestici per renderli accessibili e a fornire formazione digitale per favorire l’inserimento lavorativo. Paola Siino, referente tecnica del progetto «Pnrr, Vita Indipendente e Rapporti Regione Lazio» per Roma, ha seguito Lucia, una donna con disabilità che ha beneficiato di una ristrutturazione dell’appartamento, grazie ai fondi del Pnrr, per adattarlo alle sue esigenze. «Grazie ai fondi, l’immobile è stato adattato per abbattere le barriere architettoniche e dotato di ausili per la domotica, con l’obiettivo di migliorare l’autonomia», spiega Siino. L’appartamento non è una casa isolata, ma uno spazio condiviso da più giovani: «Quattro ragazzi stanno sperimentando la convivenza, con l’obiettivo finale di costruire una comunità che possa vivere stabilmente in questo luogo».