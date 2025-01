Si schianta con lo scooter per sfuggire alla polizia, il caso nel Ragusano: 15enne è in Rianimazione

Con il 15enne sullo scooter c'era anche un 18enne, che si è rotto un femore

È in gravi condizioni un ragazzino di 15 anni, che aveva tentato di sfuggire a un posto di blocco della Polizia a bordo del suo scooter. Con lui c’era un altro ragazzo di 18 anni, che ha riportato la frattura del femore. L’incidente è avvenuto ieri sera, 14 gennaio, quando il 15enne alla guida di uno scooter non si è fermato al controllo degli agenti ed è finito contro un’auto in transito. Il 15enne si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Marco di Catania. Ha riportato un’emorragia cerebrale, fratture multiple (alla faccia, al femore destro e all’avambraccio sinistro) e problemi polmonari.

La precisazione della Procura: «Lo scooter non ha toccato la Volante»

Secondo quanto precisa la Procura di Ragusa, il motorino «è andato a collidere autonomamente con altro veicolo privato, senza che tale evento fosse immediatamente riconducibile alla attività di inseguimento parte del personale della Volante della Questura». A renderlo noto è il sostituto procuratore Santo Fornasier secondo cui la dinamica non dell’incidente è differente da quella in cui è morto di Ramy Elgaml. Il diciannovenne era caduto dallo scooter guidato dall’amico Fares Bouzidi nel quartiere Corvetto di Milano durante l’inseguimento con l’auto dei Carabinieri. La precisazione segue un sopralluogo, durante il quale la Procura ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. In esse si vede «la condotta posta in essere dai due giovani consentendo altresì di documentare il momento in cui quest’ultimi andavano a collidere», ha aggiunto Fornasier.