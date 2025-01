Paura per Zucchero, il figlio coinvolto in un incidente in Kenya: «Sta bene e non è in pericolo di vita»

L'incidente è avvenuto stamane all'alba sulla strada che da Malindi porta a Watamu

Con una nota del proprio ufficio stampa, Zucchero comunica che all’alba di oggi il figlio Adelmo Blue Fornaciari, 27 anni compiuti lo scorso martedì, al momento in vacanza in Kenya con famiglia e amici, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada che da Malindi porta a Watamu. Fortunatamente il ragazzo, che Zucchero ha avuto con la sua seconda moglie Francesca Mozer, laureato in giurisprudenza e dallo scorso anno talent scout dell’Inter, è rimasto illeso, sta bene e non è in pericolo di vita. L’incidente, di cui ancora non si conoscono i dettagli, deve essere stato consistente perché, secondo quanto riferito da Il Messaggero, avrebbe causato la morte di un passeggero che viaggiava sulla stessa automobile di Fornaciari e il ferimento della guardia del corpo di Zucchero, anche lui presente sul veicolo, entrambi kenioti.