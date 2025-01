Roma, poliziotti aggrediti durante un controllo anti-droga: accerchiati da 20 persone e colpiti con spray urticante

L'agguato nel quartiere del Quarticciolo. L'uomo che doveva essere arrestato è riuscito a fuggire, ma è stato poi rintracciato

Alcuni agenti di polizia sono statu aggrediti ieri durante un controllo al Quarticciolo, alla periferia di Roma. Ne dà notizia l’Ansa. Tutto è nato quando un uomo di origini nordafricane, bloccato assieme a una donna perché sorpresi a spacciare, ha opposto resistenza, dando calci agli agenti nel tentativo di fuggire. A quel punto sarebbero arrivate circa venti persone che hanno aggredito gli agenti, spruzzando spray urticante contro di loro e facendo così guadagnare la fuga all’arrestato, poi rintracciato. A seguito dell’episodio, la polizia ha identificato e fermato 11 persone, tra cui uno dei due arrestati. Al termine degli accertamenti di rito, cinque delle persone, quattro di nazionalità marocchina e un tunisino, sono risultate non in regola sul territorio nazionale. Saranno inviati al Cpr di Bari. Nelle ultime ore gli agenti del commissariato Prenestino hanno poi rintracciato il fuggitivo. Si tratta di un 25enne tunisino che è stato arrestato. La Questura ha sottolineato che proseguiranno «con ancor maggiore incisività» i controlli nella zona del Quarticciolo per presidiare il territorio e contrastare ogni forma di criminalità.