Roma, uomo precipita nel vano ascensore di una clinica dei Parioli: è grave

Un uomo è precipitato per due piani nel vano ascensore di una clinica nel quartiere Parioli, a Roma. Da una prima ricostruzione, pare che l’uomo abbia aperto la porta dell’ascensore al piano terra nella clinica. La cabina, però, non c’era e l’uomo è caduto fino al piano -2. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umbero I e avrebbe riportato fratture ad entrambe le gambe.

