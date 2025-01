Rai, amianto oltre i limiti in viale Mazzini: tutti i dipendenti in smartworking

L'azienda fa sapere che la decisione è stata presa «in via del tutto precauzionale e a maggior tutela dei dipendenti» per consentire la bonifica della struttura

Per consentire la bonifica di viale Mazzini dall’amianto la Rai ha imposto lo smartworking a tutti i dipendenti della sede romana. La decisione è stata presa dai vertici dopo «l’ultima comunicazione fatta pervenire da Asl Rm1», ossia dopo i rilievi dell’azienda sanitaria che ha accertato la presenza oltre i limiti di eternit in viale Mazzini 14, come già era noto. La scorsa estate l’azienda aveva deciso che per ristrutturare l’edificio degli anni Sessanta e renderlo a norma, gli uffici sarebbero stato spostati nel palazzo ex Wind di via Alessandro Severo, nel quartiere Ostiense. La decisione arrivava poi a poche settimane dalla morte del giornalista Franco Di Mare e di Mariusz Marian Sodkiewicz, entrambi ex dipendenti di viale Mazzini, per mesotelioma. Ora la Rai ha deciso di anticipare il cronoprogramma di uscita, predisposto dal Piano Immobiliare, ed estendere lo smartworking «in via del tutto precauzionale e a maggior tutela dei dipendenti presenti nella sede». Rai assicura di «aver messo in atto tutte le procedure in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro e monitorando quotidianamente con le autorità competenti lo stato delle infrastrutture». L’azienda ha inoltre avviato una ricognizione per individuare altri edifici che potrebbero essere adibiti a uffici per quelle attività essenziali che non possono essere svolte in regime di telelavoro.