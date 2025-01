Al sindaco di Londra costa caro il concerto di Taylor Swift: «Non ha dichiarato i biglietti ricevuti in regalo». Aperta un’inchiesta

Nel corso dell'estate anche il primo ministro Keir Starmer era stato protagonista di un simile scandalo

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, è formalmente sotto inchiesta da parte della Greater London Authority (abbreviato in Gla, l’ente pubblico che amministra la capitale britannica) per presunte violazioni del codice di condotta municipale. Al centro della vicenda, i sei biglietti vip ricevuti in omaggio per il concerto di Taylor Swift del 15 agosto a Wembley che gli hanno permesso di partecipare all’evento altrimenti sold-out. Secondo la violazione ipotizzata, i biglietti sono dichiarati in ritardo di dieci giorni e in maniera scorretta rispetto alle normative britanniche che impongono ai politici di registrare tempestivamente i regali ricevuti entro 28 giorni. La dichiarazione di Khan sarebbe dovuta arrivare il 12 settembre, ma è stata registrata il 22.

Swifties, 3 mila sterline di biglietti dichiarati in ritardo

Dal valore complessivo di 3 mila sterline, i pass includevano anche l’accesso a zone esclusive non aperte ai titolari dei biglietti ordinari. Al concerto hanno partecipato cinque membri del Consiglio comunale assieme al sindaco accompagnato dalla sua famiglia. Alla fine di ottobre, il primo cittadino di Londra aveva inizialmente dichiarato di aver ricevuto sei biglietti dal valore di 194 sterline ciascuno, per un totale di 1.164 sterline, dalla Football Association (FA). Alcuni giorni dopo, il Comune di Londra aveva ammesso che i biglietti costavano quasi tre volte tanto, circa 3 mila sterline, e che erano stati pagati da una società di eventi privata.

I «disguidi tecnici»

Secondo le accuse mosse dai conservatori, che nel Comune di Londra siedono ai banchi dell’opposizione, Khan avrebbe tardato a segnalare il regalo e fornito dichiarazioni incomplete, alimentando le polemiche sulla trasparenza della sua amministrazione. In risposta, una portavoce del sindaco ha parlato esplicitamente di «un ritardo», che si sarebbe verificato a causa di «disguidi tecnici». «Il sindaco dichiara in modo aperto e trasparente ogni regalo ricevuto», ha ribadito, precisando che l’errore è stato successivamente corretto.

Keir Starmer e i biglietti per Taylor Swift

La vicenda intacca ulteriormente l’immagine del partito laburista guidato dal primo ministro Keir Starmer. Infatti, proprio il capo del governo britannico era stato coinvolto in uno scandalo simile nel corso dell’estate poiché aveva a sua ricevuto in regalo i biglietti per un altro concerto di Taylor Swift. Secondo le insinuazioni dei tabloid, i bilgietti sarebbero stati un ringraziamento dell’entourage della cantante per la scorta ricevuta, normalmente riservata ai politici. Starmer, che in occasione del concerto aveva anche incontrato la popstar, si era difeso spiegando che la decisione non era stata presa dal suo governo, ma da Scotland Yard, la polizia londinese.