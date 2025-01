Lo scivolone del leghista Borghi: sbaglia Conte e scambia la foto dell’allenatore del Napoli con il leader M5S

Il post su X fatto per attaccare l'ex premier, ma la notizia (e la foto) riguarda invece l'ex calciatore

Il senatore della Lega Claudio Borghi ha usato un articolo di giornale per attaccare il leader M5S Giuseppe Conte. Peccato però che abbia ripreso il Conte sbagliato, ovvero non si è accorto che la notizia riguardava l’allenatore del Napoli Antonio Conte, ex calciatore. «Io quando penso che la volta che c’era l’occasione d’oro di fare un governo rivoluzionario i 5 Stelle come Premier ci portarono costui», ha scritto il senatore in un post su X. Nello stralcio di giornale si vede il “Conte” ritratto intento a parlare ai tifosi azzurri all’aeroporto di Capodichino per festeggiare il primo posto in campionato, dopo il successo contro l’Atalanta. Lui pensa sia l’ex presidente del Consiglio ma non lo è, decisamente. E l’errore diventa virale.

Che cos’e il genio? Non Borghi. pic.twitter.com/vSg2JhNCaY — Luca Bottura (@bravimabasta) January 19, 2025

In seguito il senatore ha corretto il post. «Aggiunta, magari ci avessero portato questo Conte qui, purtroppo ci portarono giuseppi) Scusate, dalla foto pensavo fosse Giuseppi», ha poi scritto. Chissà cosa hanno pensato i diretti interessati. I “Conti”. Magari avranno chiuso la questione con una celebre frase tratta dal film Johnny Stecchino: «Non mi assomiglia per niente!»