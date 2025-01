Anziani legati al letto per ore, gli abusi sessuali in una Rsa: tre operatori arrestati a Viterbo – Il video

Sono sei le persone raggiunte da misura cautelare, tre di queste sono state sospese dal loro esercizio. Secondo gli inquirenti ci sarebbe anche un episodio di violenza sessuale

Erano malnutriti, legati al letto e, in un caso, vittime di violenza sessuale gli anziani ospiti di una Rsa a Latera, in provincia di Viterbo. I carabinieri del Nas hanno arrestato tre operatori sociosanitari, accusati di maltrattamenti e abusi. Altri tre sono stati sospesi. Le indagini dei carabinieri sono iniziate la scorsa primavera, dopo le denunce di familiari e di ex operatori della Rsa. Questi avevano raccontato alle forze dell’ordine di Capodimonte di aggressioni ed episodi di incuria ai danni degli anziani indifesi.

I risultati delle indagini: la violenza e l’anziana legata per 24 ore

I racconti di chi temeva – o aveva testimoniato direttamente – gli abusi sono poi stati confermati da intercettazioni audio e video, grazie all’installazione di un sistema di telecamere nascoste. Gli anziani erano spesso legati ai loro letti «attraverso bende o altri strumenti», hanno riferito il procuratore di Viterbo, Paolo Auriemma, e il pm Flavio Serracchiani. «In un caso un’anziana è rimasta legata per più di 24 ore». Numerose volte i degenti sarebbero rimasti completamente senza cibo e sarebbero stati calmati tramite la somministrazione di farmaci ansiolitici. In merito a questo, ha specificato Serracchiani, «bisogna verificare se ci fosse o meno a monte un piano terapeutico o una regolare prescrizione». Il caso più grave, a carico di uno degli operatori, è la presunta violenza sessuale ai danni di una anziana ospite..