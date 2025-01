Stellantis, oltre mille posti di lavoro in Illinois. L’annuncio della Casa Bianca, dopo l’incontro tra Trump e John Elkann

La lettera del chief operating officer del Nord America Antonio Filosa ai dipendenti statunitensi: «Il nostro impegno è investire nelle nostre attività negli Stati Uniti per far crescere la nostra produzione e produzione automobilistica qui»

«Sotto la leadership del presidente Trump, Stellantis sta portando 1.500 posti di lavoro in Illinois, riaprendo Belvidere, e investendo a Detroit, in Ohio e in Indiana. La rinascita manifatturiera americana è qui. Benvenuti nell’età dell’oro». Lo afferma la Casa Bianca su X. Stellantis annuncia investimenti negli Stati Uniti, divenendo la prima casa automobilistica nell’era Donald Trump a prendere l’iniziativa.

«John Elkann ha incontrato il presidente Trump»

In una lettera ai dipendenti americani, il chief operating officer del Nord America Antonio Filosa annuncia i prossimi passi. Con un «nostro impegno a investire nelle nostre attività negli Stati Uniti per far crescere la nostra produzione e produzione automobilistica qui». «Volevo farvi sapere che la settimana scorsa, prima del giuramento, il nostro presidente John Elkann ha incontrato il presidente Trump per condividere il nostro entusiasmo per il suo forte impegno nei confronti dell’industria automobilistica statunitense e per tutto ciò che ciò significa per l’occupazione americana e per l’economia in generale», ha scritto Filosa ai dipendenti. «John ha detto al presidente che, basandoci sulla nostra orgogliosa storia di oltre 100 anni negli Stati Uniti, intendiamo portare avanti tale eredità rafforzando ulteriormente la nostra impronta manifatturiera negli Stati Uniti e fornendo stabilità alla nostra grande forza lavoro americana», ha aggiunto Filosa. Fra gli investimenti previsti ci sono quelli negli impianti di Belvidere, a Toledo e a Kokomo.

(in copertina un’immagine aerea realizzata con un drone mostra i veicoli Jeep Stellantis in attesa di spedizione ai concessionari presso lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere, Illinois, USA, il 12 dicembre 2022 – EPA/TANNEN MAURY)