Effetto Trump in Canada, Mark Carney vince le elezioni: «Gli americani vogliono il nostro paese»

I liberali ottengono il 50,1%, al 39% i conservatori. La vittoria all'ombra del presidente Usa

I liberali del primo ministro Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada. Le proiezioni dei media canadesi annunciano la vittoria di Carney dopo una campagna condizionata dalle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’emittente pubblica CBC e CTV News hanno previsto che i liberali formeranno il prossimo governo del Canada, anche se non è ancora chiaro se avranno la maggioranza in Parlamento. La strada del ritorno al potere dei conservatori sembrava spianata dopo l’addio di Justin Trudeau. Ma proprio l’offensiva del tycoon ha cambiato la situazione.

La minaccia americana

Carney, 60 anni, economista, ex governatore della Banca del Canada, ha puntato tutto sulla minaccia americana. «Vogliono le nostre risorse, la nostra acqua. Gli americani vogliono il nostro Paese. Il caos è entrato nelle nostre vite. È una tragedia, ma è anche una realtà. La domanda chiave in queste elezioni è: chi è nella posizione migliore per opporsi al presidente Trump?», ha detto. Carney ha promesso di mantenere i dazi sui prodotti americani finché saranno in vigore quelli di Washington. Ma anche di sviluppare gli scambi commerciali all’interno del paese, eliminando le barriere doganali tra le province. Il leader conservatore Pierre Poilievre ha promesso tagli di tasse e alla spesa. Ma non ha convinto la nona potenza mondiale a voltare le spalle ai liberali. Anche a causa della sua vicinanza al presidente Usa.

Il voto

Quasi 29 milioni dei 41 milioni di cittadini canadesi sono stati chiamati alle urne in un paese del G7 che si estende su sei fusi orari. Hanno votato in anticipo 7,3 milioni di persone. Carney è padre di quattro figlie e appassionato di hockey. Ha studiato ad Harvard e Oxford. Poi è diventato banchiere d’affari a Goldman Sachs, lavorando a New York, Londra, Tokyo e Toronto. Nel 2008 è stato nominato governatore della Banca del Canada dal primo ministro conservatore Stephen Harper. Cinque anni dopo, è stato scelto dal primo ministro britannico David Cameron per la Banca d’Inghilterra, diventando il primo straniero a dirigere l’istituto. Secondo i voti già contati (un milione) annunciati dal canale CBC, il Partito Liberale ha finora ottenuto il 50,7% dei voti, contro il 39,4% dei Conservatori.