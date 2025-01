Caso Santanchè, il consiglio dei ministri lampo e l’arrivo a sorpresa di Giorgia Meloni. La ministra non sembra mollare

Dopo la riunione, durata appena 15 minuti, la titolare del turismo ha lasciato subito Palazzo Chigi

Il Consiglio dei ministri più corto. La riunione a Palazzo Chigi è durata appena 15 minuti, ed è presieduta, inaspettatamente riferisce Repubblica, dalla premier Giorgia Meloni. Presente anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, da poco raggiunta da un rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui conti di Visibilia Editore. La ministra del Turismo, nonostante la freddezza dentro Fratelli d’Italia, non molla. «Si va avanti», sostiene in un video su Instagram (il terzo post in meno di 24 ore) dove annuncia un nuovo bando per le aree di sosta. Nel brevissimo cdm si è discusso di un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo con l’Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, e l’esame definitivo di un decreto legislativo del ministero della Difesa per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti, a bordo di unità navali o distaccato individualmente. Dopo la riunione Meloni e Santanchè potevano magari soffermarsi. Ma invece no, la ministra del turismo ha lasciato nel giro di pochi minuti Palazzo Chigi.