Trump ordina di desecretare i file sugli omicidi Kennedy e Martin Luther King. «Lo aspettano in molti da decenni» – Il video

La firma alla Casa Bianca immortalata dalla sua assistente alla comunicazione Margo Martin

Donald Trump ha firmato un decreto per togliere il segreto sui documenti relativi agli omicidi su Jfk e Martin Luther King. «Molte persone hanno atteso questo momento per anni, per decenni», ha dichiarato il presidente USA, firmando il documento alla Casa Bianca. Il momento è stato ripreso e diffuso su X da Margo Martin, vice-direttrice della campagna “Trump for President”, già assistente alla Comunicazione della Casa Bianca durante il primo mandato e ora sua ombra anche per il secondo mandato.