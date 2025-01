«Ha abusato di tre giovani pazienti»: condannato per violenza sessuale il neuropsichiatra Marcello Grasso

Secondo le accuse il fratello dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso, oltre ai palpeggiamenti, avrebbe chiesto alle giovani di ballar nude e farsi scattare delle foto, questo per superare i problemi di autostima

I giudici della seconda sezione del tribunale di Palermo, presieduti da Roberto Murgia, hanno condannato il medico neuropsichiatra Marcello Grasso, 74 anni, a nove anni e mezzo di carcere per violenza sessuale nei confronti di tre sue pazienti. Accolta quindi la richiesta del sostituto procuratore Giorgia Righi, che aveva chiesto una condanna a 12 anni e mezzo di reclusione. Secondo i legali del medico, Vincenzo Lo Re e Fabrizio Biondo, non ci sarebbe stata alcuna violenza ma percorsi terapeutici condivisi. E sono pronti a ricorrere in appello. Le tre vittime, assistite dall’avvocato Monica Genovese, hanno riferito di avere subito abusi sessuali nello studio del neuropsichiatra in via Pasquale Calvi. Il dottor Grasso, fratello dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso, ora dovrà pagarle con 80 mila euro complessivi di provvisionali stabili dal tribunale. Oltre alla condanna, inoltre, i giudici hanno anche disposto l’interdizione dalla professione medica per 5 anni.

I balli con gli slip e i costumi burlesque. La difesa: «Tecnica presa dal teatro»

Secondo quanto ricostruito da Palermo Today nelle denunce delle tre giovani pazienti oltre ai palpeggiamenti il dottore avrebbe chiesto loro di ballare nude, solo con gli slip, e a fotografarle in abiti succinti. Questo per aiutarle, a suo dire, a superare i problemi di autostima. Accuse che il medico ha sempre rigettato. Anzi, ha parlato di percorso sensoriale. La sua tecnica si baserebbe sulle potenzialità del teatro. Per permettere alle pazienti di apprezzarsi il neuropsichiatra avrebbe fatto indossare loro dei costumi burlesque. Outfit trovati trovati poi dagli inquirenti nel suo studio. Due delle vittime, secondo quanto riportato da Palermo Today, erano all’epoca studentesse universitarie ed erano in cura già da qualche anno. Avrebbero avuto difficoltà ad accettarsi fisicamente, con attacchi di panico. Una di loro non accettava le misure ridotte del suo seno e Grasso l’avrebbe massaggiata proprio in quella zona del corpo per «aumentarle l’autostima». Dalle intercettazioni in realtà Grasso avrebbe cercato di organizzare anche incontri a scopo sessuale. Al telefono, ad altri, dichiarava: «Ti faccio conoscere questa, è rifatta ma ha l’aria da porca. Questa ha 25 anni, una terza e ho già consumato…». Nel luglio 2023 il medico era tornato a piede libero, con l’interdittiva sulla professione tra l’altro scaduta. Tempi lunghi: il processo era iniziato nel 2021, a pochi mesi dall’arresto e si è concluso solo oggi in primo grado.

(in copertina immagine screenshot TGR Sicilia)