«Un po’ sopra le righe, ma non pericolosi»: così il Tar scagiona gli attivisti di Extinction Rebellion

I giudici hanno annullato definitivamente i fogli di via degli ambientalisti che a Torino si erano arrampicati per appendere uno striscione di protesta

«Solo un comportamento al di sopra delle righe». Con queste parole, il Tar del Lazio ha annullato il foglio di via obbligatorio imposto dalla questura di Torino a quattro attivisti di Extinction Rebellion, che a gennaio dello scorso anno hanno impugnato il foglio di via obbligatorio imposto dalla questura di Torino. La protesta contestata risale a dicembre 2023, quando gli attivisti hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata durante l’Aerospace and Defence Meeting, un congresso in corso all’Oval del Lingotto di Torino. Quel giorno si erano calati dal tetto del padiglione per esporre due striscioni con la scritta: «Qui si finanzia guerra e crisi climatica». Per la polizia, quel gesto era valso loro l’etichetta di «persone socialmente pericolose». La misura del foglio di via obbligatorio, che impedisce a un individuo di tornare nel comune dal quale è stato allontanato, è generalmente utilizzata nei confronti di soggetti considerati una minaccia per la sicurezza pubblica. Secondo attivisti e associazioni per i diritti civili, il provvedimento viene spesso usato per colpire azioni di disobbedienza civile.

Foglio di via annullato: «Protesta eclatante ma non violenta»

Una degli attivisti in questione è una studentessa di ingegneria ambientale al Politecnico di Milano, capo scout Agesci e impegnata nel volontariato. Nel suo ricorso al Tar, ha denunciato di non essere stata informata del procedimento e di non aver avuto la possibilità di chiarire la propria posizione. Nel ricorso, la studentessa ha sottolineato che si era imbracata con un cavo di sicurezza e che il suo gesto, seppur «eclatante», non aveva provocato alcun danno a cose o persone. «È stata solo una manifestazione scenicamente plateale», si è difesa l’attivista davanti al giudice. Il Tar ora le ha dato ragione, così come agli altri tre attivisti, annullando il foglio di via. Nella sentenza definitiva, il giudice ha evidenziato che gli attivisti «non hanno turbato la tranquillità pubblica», ma hanno solo messo in atto una «protesta non violenta». Sebbene «eclatante», il gesto degli attivisti – secondo il giudice – è stato solo un comportamento «un po’ al di sopra delle righe».

Gli altri casi

Negli ultimi due anni le sanzioni contro i movimenti ambientalisti, come Extinction Rebellion e Ultima Generazione, sono state al centro dell’attenzione pubblica. Dalle denunce ai fogli di via, fino alle nuove leggi che inaspriscono le pene per chi imbratta opere culturali – con multe che arrivano fino a 60mila euro – il contrasto alle proteste ambientaliste si è intensificato. A gennaio 2023, Extinction Rebellion aveva denunciato l’arrivo di centinaia di fogli di via e avvisi orali, spingendo molti attivisti a presentare ricorsi ai tribunali amministrativi, i cui esiti definitivi stanno iniziando a uscire proprio in questi giorni, come i tre attivisti cacciati da Torino. Tra i precedenti più noti c’è anche quello di Simone Ficicchia, 20enne attivista di Ultima Generazione, che nel gennaio 2023 era stato mandato a processo con la richiesta di misure di sorveglianza speciale da parte della questura di Pavia. In quel caso, dopo diversi mesi, il tribunale aveva respinto le accuse, stabilendo che il giovane non rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica.