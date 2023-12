Il blitz ambientalista alla messa nel Duomo di Torino, Extinction Rebellion: «Facciamo come dice il Papa» – Il video

La messa che questa mattina, domenica 3 dicembre, si stava celebrando presso il Duomo di Torino, è stata interrotta dagli attivisti ambientalisti di Extinction Rebellion: i giovani hanno fatto irruzione per leggere passi dell’Enciclica ‘Laudato sì’ e dell’esortazione apostolica ‘Laudate Deum’ di papa Francesco. «Sono le parole del Papa, in cui invita apertamente la popolazione a pretendere il cambiamento necessario. Sono le stesse parole che in questi giorni ha inviato a Dubai, alla Cop28, per esortare i governi a smettere di finanziare guerre e devastazioni ambientali e prendere invece accordi “efficienti, vincolanti e facilmente monitorabili», hanno poi spiegato sui loro profili social. Dove hanno specificato: «Sono passati trent’anni di Conferenze internazionali sul Clima (le COP), di negazionisti al governo e accordi non vincolanti. Trent’anni di inadempienze politiche ed eccoci qui, a contare i danni. L’alluvione in Emilia, le ondate di calore e gli incendi della scorsa estate, le devastanti grandinate in Veneto e Lombardia. E l’ultimo tragico episodio: l’alluvione in Toscana». «Raccogliendo l’invito di Papa Francesco – ha concluso il movimento -, Extinction Rebellion porta oggi il messaggio sull’altare di una delle principali chiese di Torino. Per rompere anche questo silenzio. Per il futuro di ognuna di noi e per quello di chi verrà».

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Foto copertina: Extinction Rebellion Torino su Facebook

Leggi anche: