Amadeus, il messaggio per la moglie Giovanna Civitillo dopo l’incidente. Lei: «Poteva andare molto peggio»

Tanti i messaggi d'affetto, tra cui anche quelli del marito. Mistero sulle cause dell'infortunio che hanno portato Civitillo al pronto soccorso

Giovanna Civitillo, moglie del conduttore Amadeus, ha condiviso su Instagram una foto dall’ospedale, con un tutore al braccio e un cerotto sul labbro, limitandosi a un solo commento: «Poteva andare molto peggio, grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano». Non è chiaro se Civitillo si sia fatta male in un incidente stradale o si tratti di un banale infortunio. In tanti le stanno esprimendo affetto. Tra i tanti commenti anche quello di suo marito. Nessuna parola, solo tre cuori per lei.