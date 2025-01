Radja Nainggolan arrestato in Belgio per traffico di droga

L'ex giocatore di Roma, Inter e Cagliari è sotto interrogatorio

Il calciatore Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio per traffico di cocaina. Il centrocampista belga, ex giocatore di Roma, Inter e Cagliari, è sotto interrogatorio e dovrà rispondere all’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. A riportare la notizia è la stampa belga. «L’inchiesta è legata all’importazione di cocaina dal Sud America in Europa, attraverso il porto di Anversa e la commercializzazione di tale cocaina sul territorio belga», precisa il procuratore Julien Moinil di Belga ai media locali. «Nell’ambito di un’inchiesta della divisione criminalità organizzata della Procura di Bruxelles, affidata a un giudice istruttore di Bruxelles, la polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato questo lunedì 27 gennaio 2025 trenta perquisizioni domiciliari, principalmente nella provincia di Anversa , a Bruxelles e nella periferia di Bruxelles», ha aggiunto.

Tra giorni fa il ritorno in Belgio del calciatore

Radja Nainggolan è uno degli arrestati, riporta la testata 7sur7, ma la procura non ha voluto fornire ulteriori dettagli. «Dato che gli interrogatori sono in corso e in conformità con il principio della presunzione di innocenza, non verranno formulati ulteriori commenti su questo argomento», aggiunge il pubblico ministero. La Procura di Bruxelles comunicherà non appena finiti gli interrogatori. L’arresto arriva tre giorni dopo il ritorno in Belgio dell’ex Red Devil, che ha trascorso più di sei mesi senza giocare. Il calciatore aveva firmato con il Lokeren la scorsa settimana. Venerdì sera contro il Lierse, ricorda la testata belga, aveva giocato i suoi primi minuti in Prima Divisione e aveva anche segnato un gol su calcio d’angolo diretto.

