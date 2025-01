Il viaggio da incubo del treno Italo da Napoli a Roma: fermo per ore in mezzo alla campagna, poi riparte ma salta la fermata della stazione Termini

Un guasto alla linea dell'Alta Velocità ha creato disagi e rallentamenti fino a oltre 100 minuti tra la Capitale e il capoluogo campano

Assomiglia più a una Odissea che a un tragitto in treno il racconto del viaggio in cui si sono imbarcati oggi, lunedì 27 gennaio, i passeggeri del treno 9948 di Italo, in partenza da Napoli e diretto a Milano Centrale. Il convoglio è partito puntuale alle 15.20 dal capoluogo campano. Alle 16.30 il treno avrebbe dovuto arrivare alla stazione di Roma Termini, ma si è fermato all’altezza di Anagni intorno alle 16.15. Un annuncio dagli altoparlanti informa i passeggeri che c’è un guasto tecnico alla linea dell’alta velocità.

Lo stop in mezzo alla campagna

Una delle soluzioni, racconta il Corriere, è quella di invertire la marcia, arrivare al bivio dei binari e proseguire su un’altra linea ferroviaria. In alternativa, tocca aspettare che si risolva il guasto per poter proseguire sul percorso originale. Fatto sta che il treno resta fermo mezz’ora, con i passeggeri che chiedono di scendere. Impossibile, visto che il convoglio è fermo nel bel mezzo della campagna, per di più in mezzo ad altri binari dove i treni regionali continuano a circolare.

La beffa della fermata soppressa

Alle 18, quasi due ore dopo lo stop, arriva l’annuncio del personale di Italo: il treno procederà lentamente fino al punto di scambio binari e da lì attenderà il segnale per poter riprendere la corsa verso Roma Termini. Il treno arriva finalmente a una piazzola e ai passeggeri viene consentito di uscire e prendere un po’ d’aria. A quel punto, arriva la beffa, visto che – continua il racconto del Corriere – viene data la notizia che la fermata di Roma Termini è soppressa. Il convoglio fermerà solo a Roma Tiburtina e occorrerà prendere un autobus per raggiungere la stazione principale.

Ancora disagi all’Alta Velocità

I passeggeri del treno 9948 di Italo non sono gli unici ad aver trascorso buona parte della giornata sui binari. Un guasto tecnico ha rallentato infatti tutti i convogli dell’alta velocità tra Roma e Napoli, con deviazioni e ritardi accumulati che a fine giornata hanno superato i 100 minuti.

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Meo