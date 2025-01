Sciopero dei treni 25 e 26 gennaio, orari, treni garantiti e fasce di garanzia di Trenitalia e Italo

L'agitazione coinvolge treni regionali e a lunga percorrenza, comprese le frecce. Potrà portare disagi anche prima del suo inizio e dopo la fine

Si protrarrà dalle ore 21 di sabato 25 gennaio alle 21 di domenica 26 gennaio il prossimo sciopero delle ferrovie, con potenziali disagi per coloro che nel fine settimana hanno in programma di viaggiare in treno. La protesta, indetta da Cub Trasporti, Usb e Sgb, potrebbe causare significativi ritardi e interruzioni alla circolazione ferroviaria, con cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali Trenitalia. Oltre al vettore nazionale, lo sciopero coinvolgerà anche Trenord, Tper, i treni Italo di Ntv. I disagi potranno verificarsi prima dell’inizio dell’agitazione e protrarsi dopo il termine.

Sciopero 25 e 26 gennaio: treni garantiti Trenitalia e fasce di garanzia

Per quanto riguarda il Gruppo Fs, che comprende i convogli regionali – tra cui quelli di Tper e Trenord – e quelli di Trenitalia, i treni garantiti possono essere consultati sul sito. Sono previste corse garantite per Frecciarossa,, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, ed Eurocity. Per il trasporto regionale sono previste le consuete fasce di garanzia. Dalle ore 6 alle ore 9, e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali.

Sciopero 25 e 26 gennaio, i treni garantiti di Italo

Ntv ha reso nota la lista dei treni Italo garantiti che i viaggiatori possono consultare prima dell’inizio dello sciopero.