L’ombra del sabotaggio ai treni, l’ultimo caso «anomalo» in Veneto: «Una catena poteva bloccare tutto»

Cresce la convinzione per Ferrovie dello Stato che gli episodi di guasti alla rete ferroviaria non siano casuali. L'ultimo in Veneto, dopo l'ispezione dei tecnici

Una catena per bicicletta è stata ritrovata sui cavi della linea elettrica alla stazione di Montagnana, in provincia di Padova. La scoperta è avvenuta lo scorso giovedì durante un’ispezione dei tecnici, come spiega Fs all’Ansa. Quell’oggetto metallico «avrebbe potuto causare danni significativi al pantografo e alla linea elettrica». Nel caso fosse passato un convoglio prima della rimozione della catena, si sarebbe interrotta la circolazione ferroviaria con inevitabili disagi per i passeggeri».

La scoperta della catena sui cavi elettrici

Il ritrovamento di Padova ha fatto partire l’ennesima segnalazione di Rfi all’autorità giudiziaria. La procura di Rovigo ha aperto un’indagine per attentato alla sicurezza dei trasporti. Secondo la questura di Padova, il ritrovamento risale alla prima mattinata di giovedì, poco dopo le ore 7.00, quando un manutentore tecnico di Rfi ha notato la catena rivestita in gomma sulla fune elettrica del secondo binario della stazione. L’esposto denuncia è stato formalizzato dai responsabili di Rfi.

Il sospetto del complotto

Cresce in Ferrovie dello Stato la convinzione che anche l’episodio in Veneto non sia stata un caso o una bravata. Sul caso veneto sarebbero «emersi diversi elementi e a precedenti casi di anomali e guasti registrati nei giorni scorsi». Tutti casi che sarebbero stati trasmessi in procura, così come già accaduto nei giorni scorsi, quando Fs ha fatto un esposto alla Digos dopo un’altra giornata di caos per il trasporto ferroviario causata da guasti tecnici. Episodi ancora una volta considerati «anomali» e che fanno crescere il sospetto che qualcuno voglia sabotare la rete ferroviaria.

La preoccupazione del Mit

Dal ministero dei Trasporti spiegano che l’ultima denuncia di Fs fa emergere un caso «estremamente preoccupante» su cui il ministro Matteo Salvini starebbe seguendo con «la massima attenzione». In particolare «l’ipotesi di un attentato ai trasporti è un fatto che non può e non deve essere sottovalutato: siamo di fronte a un ulteriore elemento dopo l’esposto di pochi giorni fa. L’auspicio è che sia fatta chiarezza in tempi rapidissimi».

La stazione di Montagnana

Certo è che la stazione di Montagnana non è attraversata da una linea che può essere considerata tra le principali del Paese. Dalla piccola stazione padovana passa infatti una linea secondaria, che collega con treni regionali la località termale di Monselice, lungo la Bassa padovana e veronese, fino a Mantova. In tutto la linea ha due binari a servizio per i treni viaggiatori.