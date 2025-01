È ancora caos treni: in Calabria linea interrotta per maltempo. Disagi sull’Alta velocità dopo un guasto tra Roma e Firenze

Il forte vento e la pioggia stanno creando disagi sulla linea Reggio Calabria-Salerno. Importanti ripercussioni anche dei collegamenti che partono dal Nord

Ancora disagi sulle linee ferroviarie d’Italia. Per il maltempo, che sta interessando il Sud Italia, è stata sospesa la circolazione in diversi punti della tratta Salerno-Reggio Calabria. Nove treni tra Alta velocità e Intercity sono stati cancellati o con arrivo limitato a determinate stazioni, altri cinque sono attualmente fermi in attesa di disposizione. Mentre due convogli notturni hanno superato le sei ore di ritardo. Più in generale, dalle 7,40 la circolazione è stata completamente sospesa tra San Lucido e Diamante, in provincia di Cosenza, dalle 9,30 è stato, invece, disposto il blocco tra San Lucido e Paola.

Il forte vento ha causato la presenza sulla linea ferroviaria di oggetti metallici, anche di notevole grandezza. «È in corso l’intervento di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – precisa l’azienda in una nota – al momento non è possibile attivare dei collegamenti con autobus per l’interruzione anche della viabilità stradale». Nella stazione ferroviaria di Scalea, in provincia di Cosenza, decine di viaggiatori attendono i servizi sostitutivi per i treni cancellati o che hanno accumulato forti ritardi: fino a 390 minuti nel caso della linea Alta Velocità per Bolzano. A supporto dei viaggiatori bloccati in stazione sono giunti alcuni volontari di associazioni del terzo settore.

Caos sulla linea AV Firenze-Roma

Anche la linea Alta velocità Firenze-Roma ha subito oggi – martedì 14 gennaio – rallentamenti. La circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata tra Valdarno e Arezzo per un inconveniente tecnico, è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Lo rende noto il sito infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana. I treni sono stati instradati sulla linea convenzionale nel tratto interessato con un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.