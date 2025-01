Ritardi e cancellazioni alla stazione Roma Termini, altri guai alla linea elettrica. Dopo lo stop riparte la circolazione: i treni coinvolti

Per circa un'ora la circolazione per la principale stazione della Capitale è rimasta ferma. Risolto il problema alla linea elettrica, si registrano ancora disagi anche all'Alta velocità

È ripresa gradualmente dalle 19 la circolazione dei treni a Roma Termini, dopo l’intervento dei tecnici per un guasto alla linea elettrica. Come spiega Infomobilità di Trenitalia, rischiano ritardi fino a 100 minuti e cancellazioni diversi treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. I convogli attesi alla stazione romana potrebbero essere anche deviati e instradati su percorsi alternativi.

Trenitalia comunica che i seguenti treni dell’Alta velocità sono fermi:

FR 9543 Torino P.Nuova (13:00) – Salerno (20:05)

FR 9552 Salerno (14:45) – Torino P.Nuova (22:00)

FR 8519 Bolzano (13:12) – Sibari (22:33)

FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50)

FR 9326 Roma Termini (18:25) – Torino P.Nuova (23:20)

FR 9660 Napoli Centrale (16:55) – Brescia (22:23)

I treni dell’Alta velocità che fermano a Roma Tiburtina e non più a Termini sono:

FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) – Napoli Centrale (19:48)

FR 9432 Napoli Centrale (17:05) – Venezia Santa Lucia (22:55)

Il guasto elettrico a Roma Termini

Dalle 18.10 era stata sospesa la circolazione dei treni a Roma Termini per un guasto alla linea elettrica. Come riportava Infomobilità di Trenitalia, era stato richiesto l’intervento dei tecnici per la ripresa della circolazione. Rischiano ancora una volta di subire ritardi i treni ad Alta Velocità, gli Intercity e quelli Regionali.

Gli altri disagi sul traffico ferroviario

Martedì 14 gennaio non era iniziato nel migliore dei modi per il traffico ferroviario, con la sospensione della circolazione in diversi tratti della linea Salerno-Reggio Calabria. Problemi causati dal maltempo, che già dalla notte aveva provocato diversi rallentamenti e ritardi. Rallentamenti erano stati registrati anche sulla linea dell’Alta velocità Firenze-Roma, dove un «inconveniente tecnico» aveva richiesto l’intervento dei tecnici di Rfi.

In aggiornamento