Treni fermi a Milano, il guasto alla rete elettrica aerea: cosa è successo

I tecnici hanno ricevuto la prima segnalazione di un problema intorno alle 7 di mattina

Dalle 7.15 di sabato 11 gennaio i tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per un guasto alla rete ferroviaria nei pressi dello snodo di Milano. Un guasto che ha provocato a valanga una serie di ritardi e cancellazione di treni con ripercussioni dal nord al sud Italia. Solo intorno a mezzogiorno è stata ripristinata la connessione dei convogli da e per le stazioni di Genova e Venezia, mentre rimangono i disagi verso altre destinazioni, come Torino, Bologna, Roma, Pescara. Le opposizioni, da Renzi a Schlein a Conte, hanno fortemente criticato il ministro dei Trasporti Salvini per i continui problemi alla rete ferroviaria. E mentre gli accertamenti sono ancora in corso, emergono i risultati dei primi rilievi tecnici per individuare le cause del malfunzionamento che ha paralizzato tutta la linea.

Guasto treni Milano, l’incidente alla rete aerea

Secondo quanto emerge, il problema sarebbe stato riscontrato alla linea elettrica aerea, ossia i cavi di acciaio sospesi a cui si agganciano i convogli in transito. L’incidente è avvenuto in entrata alla Stazione Centrale di Milano. Secondo la Polizia ferroviaria, il danno sarebbe stato causato da «un treno in partenza, questa mattina, a Milano, poco dopo le 7». In realtà sarebbero rimasti coinvolti almeno due treni. Il primo, un convoglio Alta Velocità, al suo passaggio avrebbe danneggiato la rete elettrica aerea con il pantografo – il dispositivo sulla sommità delle carrozze che si aggancia alla rete sospesa. Poco dopo un secondo treno avrebbe peggiorato la situazione agganciandosi alla stessa rete danneggiata e ampliando il problema. La Polizia di Stato ha escluso la manomissione.