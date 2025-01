Milano, ritardi e cancellazioni dei treni alla Stazione Centrale. Disagi verso Torino, Genova, Napoli e Venezia per un guasto alla linea elettrica

I tecnici sono già al lavoro per risolvere la situazione, ma secondo Trenitalia i ritardi sono destinati ad aumentare

Inizia male il weekend di chi viaggia sui treni. Soprattutto quelli diretti o in partenza dalla stazione Centrale di Milano. Nel principale scalo ferroviario del capoluogo lombardo, alle 10 del mattino il tabellone delle partenze segnalava nove treni ad alta velocità coinvolti tra i 12 in ritardo. Otto quelli cancellati in arrivo, quattro quelli cancellati in partenza. La situazione è stata causata dalla sospensione della circolazione ferroviaria per consentire verifiche tecniche sulla linea elettrica nei pressi della stazione.

La lista dei treni in ritardo o cancellati a Milano Centrale

I ritardi registrati variano tra i 30 e i 160 minuti, provocando disagi per centinaia di passeggeri sulle linee ferroviarie che passano da Milano, in particolare quelle con destinazione Genova, Venezia, Napoli, Salerno e Torino. Trenitalia ha diramato la lista aggiornata dei treni che hanno subito variazioni di percordo, ritardi e cancellazioni.

Di seguito quelli con un ritardo superiore ai 60 minuti.

• FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)

• FR 9700 Venezia Santa Lucia (5:39) – Milano Centrale (8:12)

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:08)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:38)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:08)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:13)

• FR 9707 Milano Centrale (7:45) – Trieste Centrale (13:08)

• FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27)

• FR 9709 Milano Centrale (8:15) – Venezia Santa Lucia (10:42)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:13)

• IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40)

Altri treni hanno subito variazioni di percorso e non fermeranno a Milano Centrale ma in altre stazioni milanesi.

• FR 9508 Roma Termini (6:00) – Bardonecchia (12:20).

• FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12).

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:02).

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:24).

• EC 41 Genève (5:27) – Domodossola – Venezia Santa Lucia (12:42).

Il guasto tecnico alla linea elettrica

Secondo quanto reso noto da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), l’intervento dei tecnici è in corso almeno dalle 9 per risolvere la situazione segnalata fin dalle 7 di questa mattina. Verranno diramati aggiornamenti man mano che la situazione si evolve, ma secondo il personale presente in stazione, i ritardi sono destinati ad aumentare. Lo stesso presagio è quello tracciato dal comunicato diramato da Trenitalia, che ha invitato a non viaggiare in treno a meno che non sia strettamente necessario. «Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili», si legge nella nota del vettore ferroviario che scrive di «verifiche tecniche alla linea elettrica».