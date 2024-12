Caos treni di Natale, guasto elettrico sulla linea Bari-Pescara: ritardi e cancellazioni

L'incidente alla rete tra Campomarino e Chieuti intorno ale 5.35. Sono servite 5 ore per risolvere il problema

All’alba di lunedì 23 dicembre, anti-vigilia di Natale 2024, un guasto alla rete elettrica slla linea ferroviaria Bari-Pescara ha mandato in tilt la circolazione per diverse ore, provocando ritardi e cancellazioni che hanno ripercussioni su tutta la giornata. L’incidente, forse causato da un fulmine, è avvenuto intorno alle 5.35 e la circolazione è stata sospesa tra Campomarino (Campobasso) e Chieuti (Foggia). Alcuni treni Regionali sono stati soppressi o hanno subito limitazioni di percorso, mentre almeno 6 treni Alta Velocità e Intercity hanno registrato ritardi superiori ai 60 minuti. Ad esempio, Il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25) termina la corsa a Foggia alle ore 7:36, e il vettore consiglia ai passeggeri diretti ad Ancona, Rimini, Bologna Centrale, Reggio Emilia AV Mediopadana e Milano Centrale di proseguire il viaggio sul treno FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30). Il quale però registra un ritardo di quasi 4 ore. I tecnici hanno lavorato all’impianto per cinque ore, riuscendo a ripristinare il servizio che ora procede un po’ a rilente per smaltire il traffico e i ritardi accumulati.

Guasto Bari Pescara, soluzioni alternative

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 230 minuti e subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

Il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25) termina la corsa a Foggia alle ore 7:36.

I passeggeri diretti a:

• Termoli e Pescara Centrale possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

• Ancona, Rimini, Bologna Centrale, Reggio Emilia AV Mediopadana e Milano Centrale possono proseguire il viaggio con il treno FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30), che ha accumulato un ritardo di 4 ore.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30) termina la corsa a Foggia alle ore 7:07.

I passeggeri in partenza da:

• Foggia, San Severo, Termoli e Vasto possono proseguire il viaggio con il treno IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• Pescara, Giulianova, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Civitanova, Loreto, Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Riccione, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza possono proseguire il viaggio con il treno R 4210 Pescara (10:15) – Ancona (12:17) fino ad Ancona, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno RV 3918 Ancona (12:45) – Piacenza (17:13) fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno IC 590 Salerno (8:58) – Milano Centrale (19:25).

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30): i passeggeri diretti a Termoli e Pescara Centrale possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25), che ha accumulato un ritardo di oltre due ore

• FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08)

• IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00)

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10) del 22 dicembre

Foto di repertorio: ANSA/LUCA ZENNARO