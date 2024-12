Sciopero trasporti 13 dicembre. Gli effetti della mobilitazione generale su treni nazionali e le fasce di garanzia a Roma, Milano, Napoli e Torino

Cosa aspettarsi per il venerdì nero, dopo lo stop del Tar alla precettazione tentata dal ministro Salvini

Si preannuncia un’altra giornata difficile per i passeggeri del trasporto pubblico in Italia. A complicarla è lo sciopero di venerdì 13 dicembre. La mobilitazione è programmata per 24 ore. La durata era stata ridotta a quattro ore dalla precettazione voluta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che è stata però a sua volta bloccata dalla sentenza del Tar del Lazio, che ha riportato lo sciopero alla sua durata originale. Nell’ambito dei trasporti saranno coinvolte le ferrovie con i treni nazionali e regionali, e metro, tram e autobus in tutta Italia, oltre a taxi, e trasporto marittimo.

Chi sciopera il 13 dicembre e perché

Lo sciopero è una mobilitazione generale proclamata dal sindacato Usb che avrà conseguenze su numerosi settori tra cui scuola, sanità, servizi di emergenza dei vigili del fuoco e – appunto – i trasporti. Il sindacato chiede effettive tutele per la salute e la sicurezza, dignità economica e professionale, e un recupero di quantità e qualità del tempo libero e del riposo. Sono previste due manifestazioni: una a Milano che partirà alle 10 da Porta Venezia, e una a Roma, che partirà alle 9.30 da Piazzale Tiburtino.

Vediamo che disagi dovranno aspettarsi i passeggeri di Trenitalia e Italo e delle quattro maggiori città italiane: Roma, Milano, Napoli e Torino.

Sciopero trasporti 13 dicembre: orari e fasce di garanzia Trenitalia

Trenitalia comunica che tra le 21:00 di giovedì 12 dicembre e le 20:59 di venerdì 13 dicembre 2024, è previsto uno sciopero nazionale del personale ferroviario del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione potrebbe comportare cancellazioni o variazioni del servizio, con possibili disagi anche nelle fasce orarie precedenti e successive all’orario ufficiale di sciopero.

Treni garantiti Trenitalia

C’è però una lista di treni garantiti che comprende Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, ed Eurocity.

Rimborso Trenitalia in caso di sciopero

Per i passeggeri che rinunciano al viaggio è possibile richiedere il rimborso del biglietto:

Entro l’orario di partenza per i treni Intercity e Frecce.

Fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero per i treni regionali.

In alternativa, i viaggiatori potranno riprogrammare il viaggio, compatibilmente con la disponibilità di posti e mantenendo condizioni di trasporto simili.

Trenitalia ha pubblicato una lista di treni a lunga percorrenza garantiti.

Sciopero 13 dicembre: orari e fasce di garanzia Italo

Anche i treni Italo subiranno disagi tra le 9 e le 13. Ntv ha già pubblicata la lista dei treni Italo garantiti.

Sciopero 13 dicembre: orari e fasce di garanzia Trenord

Trenord rende noto che i disagi potrebbero iniziare già nella serata di giovedì, a partire dalle 21, e potrebbero proseguire fino alle 20.59 del 13 dicembre. Le fasce garantite sono le seguenti, anche se il vettore afferma che si potrebbero comunque verificare disagi.

Servizio garantito dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21

Lo sciopero dei trasporti a Roma: orari e fasce di garanzia Atac il 13 dicembre

Atac rende noto che nel territorio di Roma, lo sciopero riguarderà l’intera rete Atac e le reti degli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Anche i servizi Atac gestiti in subappalto potranno subire variazioni. Durante gli orari della mobilitazione non è assicurato il funzionamento di ascensori, scale mobili e montascale.

Di seguito le corse garantite comunicate dalla compagnia.

Garantite le corse sull’intera rete nelle fasce di garanzia, ovvero da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20

Non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio.

Atac informa che durante lo sciopero non è garantito il servizio delle biglietterie fisiche, mentre rimangono funzionanti quelle online. I parcheggi di interscambio invece restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Inoltre, «durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria – ad eccezione delle stazioni Ionio e Arco di Travertino non sarà possibile utilizzare i bike box; il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero»

Lo sciopero dei trasporti a Milano: orari e fasce di garanzia Atm il 13 dicembre

Atm fa sapere sul proprio sito che autobus, tram e metro a Milano saranno coinvolti nello sciopero ma continueranno a funzionare durante le fasce di garanzia indicate di seguito.

Garantito prima delle 8.45 e tra le 15 e le 18.

Lo sciopero dei trasporti a Torino: orari e fasce di garanzia Gtt il 13 dicembre

Disagi anche a Torino, dove la compagnia di trasporti Gtt ha reso noto l’entità dell’impatto che la mobilitazione avrà sul servizio di trasporto. Ma sono comunque garantite alcune fasce orarie. Nello specifico:

Servizio urbano , suburbano, sulla metropolitana, e sui centri servizio al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 .

, suburbano, sulla metropolitana, e sui centri servizio al cliente: dalle . Servizio extraurbano, e servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

La compagnia fa sapere che sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

Lo sciopero dei trasporti a Napoli: orari e fasce di garanzia Anm il 13 dicembre

Anche a Napoli lo sciopero potrà avere conseguenze sul servizio di trasporto pubblico locale dalle 9 alle 13. La compagnia Anm fa sapere che:

Linee di superfici e: (tram, bus, filobus) saranno in funzionamento dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

e: (tram, bus, filobus) saranno in dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Funicolari : Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09:20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00, ultima corsa serale ore 19:50.Impianto di Chiaia chiuso.

: Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09:20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00, ultima corsa serale ore 19:50.Impianto di Chiaia chiuso. Impianto di Chiaia: chiuso, ma rimane attivo il servizio 128 che segue le fasce di garanzia dei bus.

Metro Linea 1 : prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30, da Garibaldi ore 07:10, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10, da Garibaldi ore 09:10, prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00, da Garibaldi ore 17:40, ultima corsa serale da Piscinola ore 19:30, da Garibaldi ore19:30.

: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30, da Garibaldi ore 07:10, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10, da Garibaldi ore 09:10, prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00, da Garibaldi ore 17:40, ultima corsa serale da Piscinola ore 19:30, da Garibaldi ore19:30. Metro Linea 6: ultima corsa da Municipio ore 09:14; da Mostra ore 09:08.

Sciopero trasporto aereo del 15 dicembre

Lo sciopero del 13 dicembre non coinvolgerà il trasporto aereo. I lavoratori del settore, infatti, saranno mobilitati il 15 dicembre per 24 ore, anche se in determinati aeroporti i dipendenti incroceranno le braccia per meno tempo. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) puntualizza che, nonostante lo sciopero, saranno garantite delle fasce protette durante le quali i voli saranno effettuati regolarmente. Le fasce di garanzia sono dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.