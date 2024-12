L’ultimo tentativo di Matteo Salvini (che ci riprova): per lo sciopero di Santa Lucia chiede ai sindacati una riduzione. E li invita al Mit

Il ministro ha scritto una lettera alle sigle sindacali, invitando alla riduzione

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato per domani alle 14 al Mit i sindacati. Un tentativo di confronto, fa sapere il ministero, con le organizzazioni che hanno annunciato lo sciopero per giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. L’invito è arrivato dopo la lettera di Salvini ai sindacati che hanno organizzato lo stop di due giorni, «auspicando l’annullamento o il ridimensionamento delle manifestazioni». Il Mit si appella al «senso di responsabilità», anche in considerazione del periodo prenatalizio caratterizzato da un incremento degli spostamenti. Per venerdì prossimo, festa di Santa Lucia, è in programma un nuovo sciopero nazionale di 24 ore nel settore pubblico e privato che coinvolgerà treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo. Lo stop dovrebbe partire dalle 21 di giovedì 12 alla sera di venerdì 13 dicembre. Ci sono le solite fasce di garanzia previste, ma le modalità cambieranno di città in città. Gli unici esclusi da questo sciopero sono i lavoratori del settore aereo, che però si fermeranno il 15 dicembre. A proclamare l’agitazione stavolta è il sindacato di base Usb e vi aderiscono anche le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato. Lo sciopero generale del 29 novembre era stato invece indetto dalla Cgil e dalla Uil.