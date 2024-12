Il martedì nero di Trenitalia: sito e app down, impossibile cercare treni, acquistare o modificare biglietti

I disagi sono iniziati dalle 15: la società ha permesso l'acquisto a bordo senza sovrapprezzo

Martedì nero per i le ferrovie, dopo che il deputato leghista ha imputato l’assenza dei suoi colleghi durante il discorso in Aula di Giorgia Meloni ai ritardi dei treni. Dalle 15 del 7 dicembre. il sito e l’app di Trenitalia non permettono di eseguire la ricerca dei treni né di acquistare o modificare biglietti. I portali dell’azienda sono down per un problema tecnico che rende impossibili le prenotazioni, nella settimana che precede le festività natalizie. Convogli e stazioni iniziano già a saturarsi di viaggiatori e turisti, ma anche pendolari e lavoratori che torneranno dalle proprie famiglie per trascorrere le vacanze. I problemi sul sito hanno creato tantissimi disagi, non solo a chi era già in possesso di un biglietto ma soprattutto per chi doveva ancora acquistarlo per viaggiare in giornata. Trenitalia ha spiegato che i sistemi di prenotazione e vendita non sono funzionanti «a causa di un disservizio tecnico attualmente in corso» e che «i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile».

Trenitalia down, come acquistare i biglietti a bordo

Tantissime in queste ore le segnalazioni sui social network e sul sito Downdetector che monitora i disservizi dei siti attraverso le segnalazioni degli utenti. «Da alcune ore il sistema informatico di Trenitalia non funziona, il sito è in tilt, l’app non va e i capotreno sono assediati da viaggiatori disperati che non sono riusciti a cambiare il biglietto e quindi rischiano di pagare esazioni inutili. Siamo ai chiodi informatici», scrive l’autore e conduttore radiofonico Luca Bottura sui social riferendosi ai disagi ferroviari del 2 ottobre. In un comunicato, l’azienda ha fatto sapere di aver «potenziato le informazioni ai passeggeri in stazione e a bordo treno e autorizzato la vendita dei biglietti a bordo treno senza sovrapprezzo».

Foto di repertorio: ANSA/JESSICA PASQUALON