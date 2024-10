Caos treni a Roma, Salvini scarica la colpa su una ditta privata: «Hanno piantato un chiodo su un cavo»

Il ministro dei Trasporti ha spiegato la causa del guasto elettrico che ha comportato numerosi disagi ai viaggiatori di tutta la Penisola

«I tecnici mi dicono esserci stato un errore stanotte di un’impresa privata, che ha piantato un chiodo su un cavo». Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha spiegato così, a margine del question time alla Camera, l’origine del guasto elettrico che ha causato oggi, 2 ottobre, numerosi disagi ai viaggiatori e ai pendolari in partenza dalle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. Ma i ritardi e le cancellazioni hanno coinvolto tutta la Penisola e sui social molti sono insorti contro il ministro.

La natura del guasto

«Chi ha sulla coscienza i disagi creati oggi a migliaia di persone ne dovrà rispondere». Se il guasto tecnico di questa mattina ha paralizzato tutta l’Italia, con ritardi fino a 4 ore e oltre 100 convogli cancellati, il ministro Salvini promette di non restare fermo. Le conseguenze arriveranno anche perché «il tempo di reazione di fronte a questo errore – conto che il privato ne risponderà – non è stato all’altezza della seconda potenza industriale d’Europa». A chiedere le teste dei responsabili sono anche i deputati della Lega in Commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto. Gli onorevoli infatti chiedono che «i vertici di Rfi e Trenitalia vengano a riferire in commissione Trasporti». E aggiungono: «Se ci sono stati errori da parte di un’impresa privata che nulla hanno a che vedere con l’impegno enorme profuso dal ministro Salvini per investire sulle infrastrutture del Paese e ammodernare una rete esistente e obsoleta, è giusto che venga chiarito per dissipare ogni dubbio su quanto successo questa mattina».

Salvini: «Ho chiesto nomi di chi ha lavorato male»

Il leader della Lega sul caso ha anche chiarito che gli ingegneri sono al lavoro per ripristinare la circolazione senza alcun problema. Lascia trapelare però l’imbarazzo per la situazione: «Non è possibile investire miliardi di euro per comprare nuove carrozze, nuovi treni pendolari, intercity, tav e tutto il resto e poi se uno alle tre di notte a Roma pianta un chiodo nel posto sbagliato poi tu rovini la giornata di lavoro a migliaia di persone». Perciò ha riferito di aver chiesto «nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di quelli che non hanno fatto il loro lavoro». «Quando ci sarà questa conclusione lo saprete», ha spiegato. Il ministro ha infine rassicurato i pendolari durante il suo intervento in Aula: «Ho chiesto una verifica delle centraline di alimentazione in tutta Italia. Non è possibile che un errore di un privato possa fermare tutta Italia».

In copertina: ANSA/VINCENZO LIVIERI I Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il Question time, presso la Camera dei Deputati, Roma, 02 ottobre 2024.