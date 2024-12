Meloni detta l’agenda all’Ue: «Rimpatri e Paesi sicuri, sui migranti deve cambiare tutto». E apre al dialogo con la Siria di Al-Jolani – Il video

La premier alla Camera in vista del Consiglio europeo: «Con Fitto riconosciuto il peso dell'Italia in Ue, ora superare l'approccio ideologico»

«L’Italia è pronta a interloquire con la nuova leadership siriana». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni di oggi alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di giovedì. «La caduta del regime di Assad è una buona notizia, giustamente celebrata dalla popolazione siriana dopo oltre un decennio di guerra civile. Le forze ribelli che si sono affermate sono eterogenee, hanno una diversa estrazione e interessi potenzialmente contrastanti. C’è ovviamente preoccupazione per il futuro della nazione. L’Italia, l’unica tra le nazioni del G7 ad avere un’ambasciata aperta a Damasco, è pronta a interloquire con la nuova leadership siriana, ovviamente in un contesto di valutazioni e azioni condiviso con i partner europei e internazionali», ha detto Meloni.

La mano tesa dall’Ue alla nuova Siria

La presidente del Consiglio sposa così la nuova linea europea nei confronti del Paese liberato dopo decenni dalla tirannia di Assad, fuggito in Russia appena prima della presa di Damasco da parte delle milizie islamiste. Proprio ieri a ufficializzare l’apertura di credito verso Al-Jolani era stata infatti la nuova Alta rappresentante europea per la politica estera Kaja Kallas, che aveva annunciato l’invio di diplomatici Ue a Damasco per prendere contatto con la nuova leadership. «La Russia e l’Iran non devono avere posto nella nuova Siria», ha messo in guardia però l’ex premier estone, aggiungendo che i criteri per allacciare nuove relazioni col governo ispirato dall’Hay’at Tahrir al-Sham includono anche «l’inclusività, il rispetto per le minoranze e i diritti delle donne».

Rimpatri e Paesi sicuri: la svolta «improcrastinabile» sui migranti

Collegata al cambio di potere in Siria è la questione migratoria: diversi Paesi, tra cui la Germania, stanno valutando se tornare a classificare la Siria come Paese sicuro così da poter rimpatriare i rifugiati siriani, o per lo meno incoraggiare tale dinamica. Per l’Italia, la questione però è ben più ampia e ha a che fare con una completa revisione del sistema europeo di lotta all’immigrazione illegale. «Consideriamo improcrastinabile una revisione della direttiva sui rimpatri e del concetto di Paese sicuro, così come consideriamo importante anticipare il più possibile quanto previsto dal nuovo Patto di migrazione e asilo – ha detto in Aula Meloni -, anche al fine di fare definitiva chiarezza su un argomento che è stato oggetto di recenti provvedimenti giudiziari dal sapore ideologico, che se fossero confermati nella loro filosofia di fondo dalla Corte di giustizia Ue rischierebbero di compromettere almeno fino all’entrata in vigore delle nuove regole Ue, nel 2026, le politiche di rimpatrio di tutti gli Stati membri: una prospettiva preoccupante e inaccettabile che occorre prevenire con determinazione». La premier ha poi ribadito il sostegno incrollabile al sistema di esternalizzazione dei rimpatri con i Cpr in Albania, lodato a più riprese da molto altri governi europei: «Ribadisco che intendiamo andare avanti nell’attuazione del Protocollo, nel pieno rispetto legge italiane e delle norme europee».

Il peso di Fitto nella nuova Commissione

Il ruolo centrale che l’Italia gioca nella “nuova” Ue, d’altra parte, è testimoniato secondo la premier anche dalle funzioni che Raffaele Fitto ha da questo mese assunto nella Commissione Ue, la vicepresidenza esecutiva con delega a Riforme, Coesione e Pnrr. «Credo che tutti in quest’Aula possiamo riconoscere come il ruolo assegnato all’Italia nella nuova Commissione sia adeguato al peso della nostra nazione in Europa. È un risultato che conferma la centralità dell’Italia nel nuovo contesto europeo e, dal mio punto di vista, anche la capacità del nostro Governo di far valere le ragioni dell’Italia», ha rivendicato Meloni. Che ha tenuto a rimarcare come quella vicepresidenza esecutiva «non è solo un titolo onorifico ma uno strumento concreto che consentirà di supervisionare e coordinare settori strategici come agricoltura, pesca, economia del mare, housing sociale: la sensibilità italiana può contribuire ad un approccio pragmatico superando quello ideologico e dogmatico» che avrebbe dominato secondo la leader italiana negli ultimi anni in Ue.

Il posto dell’Ue nella Nato

Meloni ha anche dichiarato di voler farsi avanti tra i 27 per istituire «un pilastro Ue della Nato». «Un’Europa che abbia la pretesa di essere più forte e autonoma non può prescindere dal comune impegno per rafforzare la sua difesa costruendo finalmente un pilastro Ue della Nato – ha dichiarato la premier – da affiancare a quello americano con pari peso e pari dignità». Il nostro impegno nei confronti dell’Alleanza atlantica rimane la pietra angolare della nostra sicurezza ma certamente l’Europa deve puntare ad avere un ruolo maggiore al suo interno». L’Europa deve essere consapevole del suo ruolo nella storia, ha aggiunto in conclusione la presidente del Consiglio.