Siria, Cnn: «La Russia prepara il ritiro delle truppe dal Paese»

Stando alle immagini satellitari raccolte da Maxar, Mosca - per decenni la più forte alleata della famiglia Assad - starebbe preparando gli aerei dalla sue basi militari

Stando alle immagini satellitari raccolte da Maxar oggi, venerdì 13 dicembre, la Russia si starebbe preparando a ritirare le truppe dalla Siria. Lo rivela la Cnn secondo cui Mosca – per decenni la più forte alleata della famiglia Assad – sembra stia cercando e preparando gli aerei in partenza dalle sue basi militari nel Paese. Presso la base aerea russa di Khmeimim, fuori Latakia, sulla costa mediterranea della Siria nord-occidentale – scrive il media Usa – erano presenti due velivoli da trasporto militare pesante An-124, entrambi con il muso sollevato, a indicare che sono pronti a imbarcare il carico. Mentre un elicottero d’attacco Ka-52 sarebbe stato smantellato probabilmente per il trasporto. Nel frattempo, parti di un’unità di difesa aerea S-400, un sistema missilistico terra-aria russo, sono impacchettate per essere ritirate. Michael Kofman, ricercatore senior presso il Carnegie Endowment for International Peace, ha confermato sui social questa ipotesi: «In breve – si legge su X – è in corso un ritiro». «Non è ancora chiaro se è definitivo, ma ci sono indizi e voci in tal senso», scrive. Le immagini di Maxar mostrano, inoltre, come la base navale di Tartous sia rimasta invariata rispetto alle fotografie scattate nei giorni scorsi. Per il Cremlino, però, stando alle parole del portavoce, «garantire la sicurezza delle basi militari e delle missioni diplomatiche russe in Siria è di fondamentale importanza», ha affermato Peskov due giorni fa, sottolineando come Mosca «abbia mantenuto i contatti con la nuova leadership a Damasco». Una prova di apertura al dialogo con il nuovo potere siriano si evince anche dal fatto che un giorno dopo la caduta di Bashar al-Assad è stata issata nell’ambasciata siriana a Mosca la bandiera delle forze anti-regime.

Foto copertina: ANSA / MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO | La base aerea russa di Khmeimim a sud-est della città di Latakia in Siria, il 15 febbraio 2022