Caos treni, Salvini alla Camera: «La rete ferroviaria è sotto attacco. Treni in ritardo? Quando c’erano Pd e M5s andava peggio»

«Quando ci sono disagi la prima cosa da fare è scusarsi, come giustamente ha fatto Ferrovie dello Stato. Ma ho auspicato di intervenire in Aula per denunciare inaccettabili anomalie. La rete ferroviaria è oggetto di attacchi, ormai da anni. Un grande Paese come l’Italia non si farà mai intimidire». Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini nell’informativa alla Camera sul caos treni che ha chiesto in prima persona di svolgere per informare i parlamentari su quelle che il ministero sospetta siano le vere ragioni dietro il caos treni che ha mandato in tilt i trasporti ferroviari nelle ultime settimane. «Un premier in carica nel 2014 disse che era in atto un’operazione di sabotaggio contro le strutture ferroviarie, poi però non seguirono fatti», ha detto Salvini, attaccando senza mai menzionarlo per nome e cognome Matteo Renzi. Quindi il vicepremier ha sciorinato la lista di «incendi, guasti ed esplosioni a catena» verificatisi negli ultimi tre mesi, che, ha annotato, «guarda a caso dopo aver presentato esposto si sono interrotti». Fs ha infatti presentato pochi giorni fa un esposto in procura per denunciando la presunta intenzione di danneggiare volutamente la rete ferroviaria e la società stessa. Salvini ha poi ricordato il numero eccezionale di cantieri attivi sulla rete. «L’impegno senza precedenti per ammodernare la rete nell’ambito del Pnrr può creare dei problemi», ha notato il vicepremier. Sull’Alta Velocità il 75% dei treni arriva in orario, ha poi aggiunto, ricordando come «negli ultimi anni i risultati peggiori in termini di puntualità si riferiscono all’anno 2018 (ministri dei Trasporti di Pd e M5s, 68% di puntualità) e poi nel 2020 (70%, ministro del Pd). Ma dall’opposizione già si ironizza sul vuoto tra i banchi del governo durante l’audizione di Salvini: presenti solo i rappresentanti della Lega, fa notare ironico su X da Italia Viva Davide Faraone. Il vicepremier ha finto di non vedere e ha ringraziato tutta la maggioranza per il sostegno al lavoro «senza precedenti» sul settore del trasporto ferroviario.