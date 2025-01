Santanchè non molla, riappare sui social e parla di guide turistiche – Video

La ministra sceglie di parlare d'altro ma Tajani la gela: «Valuti lei se dimettersi"

Archiviato, almeno dal suo punto di vista, il caso delle possibili dimissioni e dello scontro con una parte di Fratelli d’Italia, dopo aver dichiarato (ieri) e smentito (oggi) Daniela Santanchè si chiude nel fortino. E prova a parlare solo delle tematiche collegate al suo ruolo di ministro del Turismo, lanciando su Instagram il bando per le guide turistiche, concorso atteso da dieci anni per chi lavora nel settore: «Arriva il bando per l’esame di abilitazione delle guide turistiche: un’altra promessa mantenuta, attesa da più di dieci anni, fondamentale per dare valore a una figura professionale essenziale per qualificare il comparto e raccontare, trasmettere e rafforzare l’identità italiana», dice. E non importa se i quotidiani ancora in edicola o i siti internet riecheggiano delle sue frasi raccolte a Geddah, in cui dice che è lei e non la premier Giorgia Meloni a valutare se il rinvio a giudizio che l’ha colpita influirà sull’andamento del suo lavoro: «Il mio dicastero ha portato avanti una riforma epocale, segnando la storia e cambiando l’universo del turismo, laddove nessun governo precedente ha mai preso in considerazione di regolarizzare questa rilevante professione. Si va avanti mantenendo ciò che si dice». Frecciata a qualcuno dei critici? Fatto sta che nel frattempo il vicepremier Antonio Tajani si mostra tiepido, sintetizzando lo stato dell’arte a questo punto: «Come ho sempre detto noi siamo garantisti, è una scelta che deve fare il ministro Santanchè», dice a margine della cerimonia per il Giorno della memoria. E in effetti se Santanchè non volesse dimettersi, sfiduciarla potrebbe essere tutt’altro che semplice.