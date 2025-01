La nuova Intelligenza Artificiale di Alibaba: «È meglio di DeepSeek»

La società tecnologica cinese sfida la startup che ha terrorizzato la Silicon Valley

La società Alibaba ha rilasciato una nuova versione della sua intelligenza artificiale Qwen 2.5 che, a suo dire, supera DeepSeek-V3. Il rilascio di Qwen 2.5-Max nel primo giorno del capodanno lunare, quando la maggior parte dei cinesi è in ferie, indica la pressione per l’ascesa della startup di Ia. «Qwen 2.5-Max supera … quasi su tutta la linea GPT-4o, DeepSeek-V3 e Llama-3.1-405B», ha affermato l’unità cloud di Alibaba in un annuncio pubblicato sul suo account WeChat ufficiale, riferendosi ai modelli di intelligenza artificiale open source più avanzati di OpenAI e Meta.

Alibaba vs DeepSeek

L’uscita del 10 gennaio dell’assistente AI di DeepSeek, basato sul modello DeepSeek-V3, così come l’uscita del 20 gennaio del suo modello R1, hanno messo in difficoltà la Silicon Valley. E causato un balzo in avanti delle azioni tecnologiche cinesi. Grazie ai presunti bassi costi di sviluppo e utilizzo della startup cinese. Che hanno spinto gli investitori a mettere in discussione gli enormi piani di spesa delle principali aziende di AI negli Stati Uniti. Ma il successo di DeepSeek ha anche portato a una corsa tra i suoi concorrenti nazionali per aggiornare i propri modelli di AI. Due giorni dopo l’uscita di DeepSeek-R1, il proprietario di TikTok ByteDance ha rilasciato un aggiornamento del suo modello di AI di punta.