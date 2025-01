DeepSeeK, il garante della privacy chiede chiarezza: a rischio i dati di milioni di italiani

La richiesta sui dati personali raccolti, da quali fonti, per quali finalità, su quale base giuridica e se siano conservati o meno sui server collocati in Cina

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e a Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, le società che forniscono il servizio di chatbot DeepSeek. L’Autorità, considerato l’eventuale alto rischio per i dati di milioni di persone in Italia – spiega una nota – ha chiesto alle due società e alle loro affiliate di confermare quali siano i dati personali raccolti, da quali fonti, per quali finalità, quale sia la base giuridica del trattamento, e se siano conservati su server collocati in Cina. Il Garante, inoltre, informa di aver chiesto alle società che tipo di informazioni vengano utilizzate per addestrare il sistema di intelligenza artificiale e, nel caso in cui i dati personali siano raccolti attraverso attività di web scraping, di chiarire come gli utenti iscritti e quelli non iscritti al servizio siano stati o vengano informati sul trattamento dei loro dati. Entro 20 giorni le società dovranno fornire all’Autorità le informazioni richieste.