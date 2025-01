Cremona, 15enne travolta dal bus mentre va a scuola: morta sul colpo

L'autista, di 55 anni, sarebbe in stato di choc. Sul posto è appena arrivata la famiglia della ragazza

«Abbiamo sentito un rumore forte e sordo. Come fosse un botto». Sono circa le 7.40 di mattina di oggi, venerdì 31 gennaio, l’autobus è pieno di studenti che si stanno recando a scuola e sta viaggiando da piazza Libertà verso via Dante, a Cremona. Poi l’impatto con una ragazzina, in prossimità di un semaforo per l’attraversamento pedonale. La 15enne, che frequentava il secondo anno del liceo di scienze sociali Sofonisba Anguissola, è morta sul colpo.

L’autista sotto choc e i dubbi degli inquirenti

Il conducente dell’autobus, di 55 anni, è sotto choc. Sul posto – dove da poco la famiglia della ragazza è giunta – ci sono ancora le forze dell’ordine, che stanno ultimando il sopralluogo tentando di chiarire la dinamica e stanno raccogliendo le testimonianze dei ragazzi che si trovavano a bordo del mezzo. È ancora da chiarire se la ragazza fosse sulle strisce pedonali.