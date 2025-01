La canzone dei Rolling Stones per Marianne Faithfull: «In morte di una meravigliosa amica e grande attrice» – Il video

Una versione acustica di "As tears go by" per salutarla

È morta ieri la cantante e attrice Marianne Faithfull. Aveva 78 anni. «È con profonda tristezza che annunciamo la morte della cantante, cantautrice e attrice Marianne Faithfull», si legge in un comunicato della famiglia, «Marianne si è spenta serenamente oggi a Londra, in compagnia della sua amorevole famiglia. Ci mancherà moltissimo». Protagonista della ‘swinging London’, scoperta a una festa dal manager dei Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, raggiunse la fama nel 1964 con la canzone “As tears go by” (c’è anche una versione in italiano). Tra alti e bassi, è stata la compagna e musa di Mick Jagger dal 1964 al 1970.

Gli Stones l’hanno salutata su X proprio con la “sua” canzone, cantata da Jagger con la chitarra di Richards che lo accompagna. l cantante degli Stones Mick Jagger ha dichiarato di essere «addolorato» per la morte di una «meravigliosa amica, bellissima cantante e grande attrice». Anche il chitarrista ha condiviso la sua tristezza sul social network: «Mi mancherà», ha scritto.